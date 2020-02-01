Тим – Джокович. Анонс и прогноз на финал Australian Open

Новак Джокович или Доминик Тим – на 108-й версии Открытого чемпионата Австралии без ответа остался лишь один вопрос. Это будет классическое противостояние Давида против Голиафа – дебютант хардовых Шлемов Тим против 7-кратного чемпиона Australian Open Джоковича. В библейской истории Давид ударом пращей сразил Голиафа и увековечил свое имя в истории. Теперь такой же шанс есть у Тима.

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Путь к финалу

Доминик Тим

Новак Джокович

За плечами Тима один пятисетовый матч во втором круге и три 4-сетовика против Тэйлора Фрица, Рафаэля Надаля и Александра Зверева общей продолжительностью в 10 часов и 41 минуту.

Джокович в шести матчах проиграл только один сет. Только один матч серба с натяжкой можно назвать затяжным – в 1/4 финала действующий чемпион Мельбурна за 2 часа и 53 минуты обыграл Милоша Раонича, но по ходу того поединка у Новака возникали проблемы с линзами, поэтому непосредственно на корте теннисисты провели около 2,5 часов.

Путь к финалу Джокович прошел на 541 минуту быстрее, а перед решающим матчем у него было сразу два выходных, в то время как Тим в пятницу играл против Зверева.

Как играли раньше?

До 2017 года взаимоотношения Доминика Тима и Новака Джоковича имели односторонний характер. Все изменилось на Ролан Гаррос, когда австриец в 1/4 финала разбил кризисного серба и начал постепенно сокращать отставание в счете.

Дошло до того, что сейчас Тима можно смело назвать одним из самых неудобных соперников для Джоковича. Грунтовый принц выиграл четыре из пяти последних матчей, включая недавнюю супербитву в групповом этапе Итогового турнира. Тот матч АТР позже признает лучшим в 2019 году.

Что говорят цифры?

- Новак Джокович превосходит Доминика Тима по качеству игры на первой подаче – 82% выигранных мячей (287 из 351) против 79% (367 из 464).

- По эффективности игры на второй подаче оба финалиста Australian Open не вошли в топ-20. Джокович выиграл 56% очков (88 из 156), Тим – 52% (134 из 257).

- Впереди Джокович и по количеству эйсов – 70 подач навылет против 57 у Тима.

- Двойными ошибками чаще грешил австриец – 21 против 13 у Джоковича.

- Тим и Джокович – два лучших теннисиста Australian Open по игре на приеме. Австриец лидирует с 28-ю брейками, а серб делит второе место с Александром Зверевым (по 27).

- В шести матчах Тим допустил на своей подаче 44 брейк-поинта и позволил соперникам сделать 13 брейков. Только в матче с Монфисом Доминик не отдал ни одного гейма на своей подаче.

- Джокович проиграл 7 геймов на своей подаче при всего 18 брейк-поинтах. Что интересно, наибольшие проблемы сербу доставил не Роджер Федерер (2 брейка), а Ян-Леннард Штруфф (4).

- По статистике на Australian Open Тим незначительно сильнее Джоковича только в затяжных розыгрышах (9 ударов и больше) – 62,3% против 61,4%. В коротких (0-4 удара) и средних (5-8) превосходство за сербом – 57,3% на 53,5% и 55,6% на 50,6% соответственно.

- Оба финалиста превосходно чувствую себя у сетки. Джокович выиграл 21 из 23 розыгрышей у сетки в двух последних матчах, а Тим в полуфинальной игре против Зверева забрал 23 мяча из 27.

Что нужно знать о матче?

- Джокович непобедим в 2020 году – 6 побед на ATP Cup в Сиднее и Брисбене и 6 побед на Australian Open. Статистика по сетам – 30:3.

- Джокович – единственный в истории теннисист с 8-ю финалами на Australian Open.

- Джокович никогда не проигрывал в финалах Australian Open – 7 побед и 21 из 26 выигранных сетов.

- Джокович выиграл четыре последних финалах на турнирах Большого шлема. Серб непобедим с 2016 года, когда в финале US Open в четырех сетах (7:6, 4:6, 5:7, 3:6) уступил Стэну Вавринке.

- В случае победы над Тимом Джокович повторит достижение Роджера Федерера, который 8 раз побеждал на Уимблдоне. Впереди только Рафаэль Надаль с его 12-ю титулами на Ролан Гаррос.

- Тим может стать четвертым теннисистом в истории с как минимум тремя победами над Джоковичем на турнирах Большого шлема. Подобное удавалось только Надалю (9), Федереру (6) и Вавринке (3).

- Тим уже стал лучшим австрийцем в истории Australian Open. Доминик может стать вторым чемпионом мэйджора в истории своей страны после своего экс-наставника Томаса Мустера.

.@ThiemDomi is trying to join Thomas Muster as the only Austrians to win a #GrandSlam singles title. Muster won @RolandGarros in 1995 and his best #AusOpen was the SFs in 1989 and 1997. — ATP Media Info (@ATPMediaInfo) January 31, 2020

- С 2010 года на Australian Open побеждают только теннисисты из Швейцарии и Сербии. У Тима есть шанс прервать 10-летнюю гегемонию двух стран.

- Джокович в случае победы на Australian Open вернется на первую позицию в мировом рейтинге. Тим может дебютировать в статусе третьей ракетки мира.

Почему выиграет Тим?

Чтобы стать победителем турнира Большого шлема в эпоху Большой тройки, нужен агрессивный теннис, а это как раз стихия Тима. Когда цифры говорят лучше слов – в матчах с Надалем и Зверевым австриец совершил 108 виннерсов. Взрывная сила Доминика и его бесстрашие способны взломать любую оборону. Он доказывал это уже не один раз.

Конечно, опыт Тима несопоставим с тем, через что прошел Джокович, но давайте не забывать, что австриец дважды доходил до финала на Ролан Гаррос, выигрывал Мастерс в Индиан-Уэллсе и останавливался в шаге от победы на Итоговом туре. Он давно не зеленый юноша, у которого затрясутся коленки при виде 16-кратного чемпиона мэйджоров.

Почему выиграет Джокович?

Australian Open – территория Джоковича. Он никогда не проигрывал в финалах, будь его соперником Федерер, Надаль, Маррей или Тсонга.

Новак после продуктивной работы в межсезонье с Гораном Иванишевичем подает в Мельбурне с невероятной эффективностью. Он перебил Тима по количеству эйсов, хотя сыграл намного меньше сетов, а 82% выигранных мячей с первой подачи позволяли Джоковичу контролировать каждую минуту своего пребывания на корте.

К финалу Джокович подойдет на легких ногах, чего нельзя сказать против Тима. У серба на один выходной больше, а в среднем за матч на корте он проводил на один час меньше. Разница слишком заметная, чтобы ее игнорировать.

На кого ставят букмекеры?

Безусловно, фаворит Джокович, но букмекеры верят, что Тиму по зубам зацепиться как минимум за сет. Настолько легкой жизни, которая была у Джоковича в прошлом году в матче с Надалем (6:3, 6:2, 6:3), в этот раз сербу ожидать не стоит.

Прогноз UA-Футбол – ТБ 38,5 за 1,83