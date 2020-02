Тим – Джокович. Анонс и прогноз на финал Australian Open

Новак Джокович или Доминик Тим – на 108-й версии Открытого чемпионата Австралии без ответа остался лишь один вопрос. Это будет классическое противостояние Давида против Голиафа – дебютант хардовых Шлемов Тим против 7-кратного чемпиона Australian Open Джоковича. В библейской истории Давид ударом пращей сразил Голиафа и увековечил свое имя в истории. Теперь такой же шанс есть у Тима.

Путь к финалу

Доминик Тим

Новак Джокович

За плечами Тима один пятисетовый матч во втором круге и три 4-сетовика против Тэйлора Фрица, Рафаэля Надаля и Александра Зверева общей продолжительностью в 10 часов и 41 минуту.

Джокович в шести матчах проиграл только один сет. Только один матч серба с натяжкой можно назвать затяжным – в 1/4 финала действующий чемпион Мельбурна за 2 часа и 53 минуты обыграл Милоша Раонича, но по ходу того поединка у Новака возникали проблемы с линзами, поэтому непосредственно на корте теннисисты провели около 2,5 часов.

Путь к финалу Джокович прошел на 541 минуту быстрее, а перед решающим матчем у него было сразу два выходных, в то время как Тим в пятницу играл против Зверева.

Как играли раньше?

До 2017 года взаимоотношения Доминика Тима и Новака Джоковича имели односторонний характер. Все изменилось на Ролан Гаррос, когда австриец в 1/4 финала разбил кризисного серба и начал постепенно сокращать отставание в счете.

Дошло до того, что сейчас Тима можно смело назвать одним из самых неудобных соперников для Джоковича. Грунтовый принц выиграл четыре из пяти последних матчей, включая недавнюю супербитву в групповом этапе Итогового турнира. Тот матч АТР позже признает лучшим в 2019 году.

Что говорят цифры?

- Новак Джокович превосходит Доминика Тима по качеству игры на первой подаче – 82% выигранных мячей (287 из 351) против 79% (367 из 464).

- По эффективности игры на второй подаче оба финалиста Australian Open не вошли в топ-20. Джокович выиграл 56% очков (88 из 156), Тим – 52% (134 из 257).

- Впереди Джокович и по количеству эйсов – 70 подач навылет против 57 у Тима.

- Двойными ошибками чаще грешил австриец – 21 против 13 у Джоковича.

- Тим и Джокович – два лучших теннисиста Australian Open по игре на приеме. Австриец лидирует с 28-ю брейками, а серб делит второе место с Александром Зверевым (по 27).

- В шести матчах Тим допустил на своей подаче 44 брейк-поинта и позволил соперникам сделать 13 брейков. Только в матче с Монфисом Доминик не отдал ни одного гейма на своей подаче.

- Джокович проиграл 7 геймов на своей подаче при всего 18 брейк-поинтах. Что интересно, наибольшие проблемы сербу доставил не Роджер Федерер (2 брейка), а Ян-Леннард Штруфф (4).

- По статистике на Australian Open Тим незначительно сильнее Джоковича только в затяжных розыгрышах (9 ударов и больше) – 62,3% против 61,4%. В коротких (0-4 удара) и средних (5-8) превосходство за сербом – 57,3% на 53,5% и 55,6% на 50,6% соответственно.

- Оба финалиста превосходно чувствую себя у сетки. Джокович выиграл 21 из 23 розыгрышей у сетки в двух последних матчах, а Тим в полуфинальной игре против Зверева забрал 23 мяча из 27.

Что нужно знать о матче?

- Джокович непобедим в 2020 году – 6 побед на ATP Cup в Сиднее и Брисбене и 6 побед на Australian Open. Статистика по сетам – 30:3.

- Джокович – единственный в истории теннисист с 8-ю финалами на Australian Open.

- Джокович никогда не проигрывал в финалах Australian Open – 7 побед и 21 из 26 выигранных сетов.

- Джокович выиграл четыре последних финалах на турнирах Большого шлема. Серб непобедим с 2016 года, когда в финале US Open в четырех сетах (7:6, 4:6, 5:7, 3:6) уступил Стэну Вавринке.

- В случае победы над Тимом Джокович повторит достижение Роджера Федерера, который 8 раз побеждал на Уимблдоне. Впереди только Рафаэль Надаль с его 12-ю титулами на Ролан Гаррос.

- Тим может стать четвертым теннисистом в истории с как минимум тремя победами над Джоковичем на турнирах Большого шлема. Подобное удавалось только Надалю (9), Федереру (6) и Вавринке (3).

- Тим уже стал лучшим австрийцем в истории Australian Open. Доминик может стать вторым чемпионом мэйджора в истории своей страны после своего экс-наставника Томаса Мустера.

.@ThiemDomi is trying to join Thomas Muster as the only Austrians to win a #GrandSlam singles title. Muster won @RolandGarros in 1995 and his best #AusOpen was the SFs in 1989 and 1997.