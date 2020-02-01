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Тим – Джокович. Текстовая онлайн трансляция финала Australian Open

Теннис
(1 голосов)

Австриец и серб разыгрывают звание победителя Открытого чемпионата Австралии.

Тим – Джокович. Текстовая онлайн трансляция финала Australian Open
Иван Мартынов Автор UA-Футбол
Новина українською

Доминик Тим в третий раз в карьере и впервые на харде дошел до финала турнира Большого шлема, где его ждет семикратный чемпион Мельбурна Новак Джокович.

Теннисисты проведут 11-ю очную встречу – со счетом 6:4 впереди Джокович, но 4 из последних 5 матчей выиграл Тим.

Джокович поспорит за свой 17-й титул на турнирах Большого шлема, а Тим попробует стать вторым австрийским чемпионом мэйджора после Томаса Мустера.

Ранее UA-Футбол опубликовал анонс и прогноз на финальный матч между Тимом и Джоковичем.

Также читайте интервью Тима за сутки до финала Australian Open.

Тим – Джокович онлайн трансляцию читайте на UA-Футбол прямо в этой новости, ниже. Начало матча – в 10:30 по киевскому времени.

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В статье: Новак Джокович Australian Open Доминик Тим
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