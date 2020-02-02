Новак Джокович в финале Australian Open побеждает Доминика Тима

Сербский теннисист, вторая ракетка планеты Новак Джокович в финале Открытого чемпионата Австралии побеждает пятую ракетку мира, австрийца Доминика Тима и становится 8-кратным триумфатором турнира. Счет матча 3-2 (6-4; 4-6; 2-6; 6-3; 6-4).

Первый сет сербский теннисист начал очень уверенно, взяв свою подачу с легкостью. А вот его соперник был настроен не так решительно и свой гейм сразу отдал сопернику. После того, как Джокович сделал счет 3-0 казалось, что он просто разгромит оппонента без особого сопротивления, но австрийцу все же удавалось цепляться за свои следующие подачи, а при счете 2-4 и вообще заработать брейк. Серб заметно растерялся, а Доминик наоборот пришел в себя и набрал обороты. Но это продолжалось недолго. Когда Тиму необходимо было делать счет 5-5 чтобы затянуть сет в глубокие воды, он допустил откровенно не типичные для себя ошибки и со второго раза проиграл свою партию.

Второй сет оба начали с реализованных собственных подач. Первым сбой дал серб, когда позволил сопернику заработать три брейка, а после своей грубой и невынужденной ошибки реализовать его. Тим хорошо воспользовался моментом и брал свои геймы без проблем, пока при счете 4-3 не допустил серии ошибок, проиграв свою подачу. Но Новак в этой ситуации повел себя как настоящий джентльмен - ответил тем же зеркально, много ошибаясь на своем гейме. Австриец подавал на сет и почти без проблем реализовал двойной сетпоинт, сравняв счет по партиям.

Третий сет можно назвать партией ошибок и пассивной игры Джоковича. Серб после нервной концовки предыдущего сета сразу же проиграл две свои подачи, и не смог зацепиться ни на одном гейме соперника. Когда счет стал 4-0 в пользу Тима ни у кого не было сомнений, что он доведет дело до конца. Игра Новака просто разваливалась на глазах. Джоковичу все же удалось взять две свои подачи, но это скорее произошло благодаря доброй воле Тима, который решил завершить начатое на своих геймах. И у него это получилось. При ситуации 2-5 и счета 40-40 австрийцу с третьей попытки удалось забрать партию и повести в игре.

Четвертый сет этого матча теннисисты играли как последний. Каждый насколько уверенно брал свои подачи, казалось, нам с вами точно не избежать тайбрейка. При счете 1-1 Тим имел небольшой шанс выйти вперед с чужим геймом, но Джокович сумел избежать неприятностей. Игра шла до момента, когда у кого-то сдадут нервы. И они подвели Доминика. В ситуации 4-3 в пользу Джоковича австриец проиграл свою подачу и позволил сопернику без проблем подать на сет, чем и перевел игру в следующую, решающую партию.

В последнем сете на подъеме прогнозируемо был Джокович, ведь он очень уверенно завершил предыдущую партию. Если свою первую подачу оба взяли без проблем, то дальше Новак соперника переиграл и на своих, и на чужих геймах. Сначала он вышел вперед с одним брейком, тут же шанс выровнять положение имел и Тим, но он не реализовал два чужих геймпоинта и позволил сербу вырваться из более чем уверенным преимуществом. При счете 4-2 в свою пользу Джокович сумел заработать еще один брейк, реализация которого могла бы поставить если не точку, то восклицательный знак в сегодняшней игре, но он этого сделать не сумел. Тим дожал свою подачу и принимал гейм соперника. Джокович свою подачу хотя и с проблемами, но реализовал, и готовился принять на матч. Но в планах серба, наверное, было завершить поединок на своем гейме, потому что чужой он просто таки проиграл почти в сухую. Новак Джокович сделал это, отдав сопернику всего одно очко и триумфировав на очередном турнире Большого Шлема.

Путь к финалу

1-й круг: Ян-Леннард Штруфф 7-6 (5), 6-2, 2-6, 6-1

2-й круг: Тацуми Ито 6-1, 6-4, 6-2

3-й круг: Йосихито Нисиока 6-3, 6-2, 6-2

4-й круг: Диего Шварцман (14) 6-3, 6-4, 6-4

1/4 финала: Милош Раонич 6-4, 6-3, 7-6 (1)

1/2 финала: Роджер Федерер (3) 7-6 (1), 6-4, 6-3

Australian Open. Grand Slam

Мужская сетка

Мельбурн. Австралия

20 января - 2 февраля 2020

Призовой фонд: 49,5 млн. $

Финал:

Новак Джокович (АТР №2) (Сербия) - Доминик Тим (АТР №5) (Австрия)

3 - 2 (6-4; 4-6; 2-6; 6-3; 6-4)

Теперь в активе серба 17 титулов Большого Шлема: 8 - на Australian Open, 5 - на Уимблдоне, 3 - на US Open и один на Ролан Гаррос. По итогам Открытого чемпионата Австралии Доминик Тим поднимется на четвертую строчку в рейтинге ATP, а Новак Джокович вернется на первое место и обойдет Рафаэля Надаля.