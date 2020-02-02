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Он дышит вам в спину, парни: Новак Джокович завоевал 17 титул Большого Шлема и вошел в ТОП 3
Серб подбирается к Федереру и Надалю
Сербский теннисист, вторая ракетка планеты Новак Джокович благодаря своей победе на Открытом чемпионате Австралии вошел в ТОП 3 теннисистов по количеству побед на турнирах Большого Шлема.
На сегодняшний день в активе второй (а с понедельника и первой) ракетки мира 17 титулов Grand Slam: 8 - на Australian Open, 5 - на Уимблдоне, 3 - на US Open и один на Ролан Гаррос.
Впереди легендарного серба стоят не менее легендарные швейцарец Роджер Федерер (20 титулов) и испанец Рафаэль Надаль (19 титулов).
Отметим, что беспроигрышная серия серба в одиночном разряде теперь насчитывает 16 матчей (3 из них - с прошлого сезона в Финале Кубка Дэвиса). Последнее свое поражение в официальных встречах Новак Джокович потерпел в ноябре прошлого года от Роджера Федерера на Итоговом турнире в группе.