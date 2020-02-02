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Он дышит вам в спину, парни: Новак Джокович завоевал 17 титул Большого Шлема и вошел в ТОП 3

Теннис
(2 голосов)

Серб подбирается к Федереру и Надалю

Он дышит вам в спину, парни: Новак Джокович завоевал 17 титул Большого Шлема и вошел в ТОП 3
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Сербский теннисист, вторая ракетка планеты Новак Джокович благодаря своей победе на Открытом чемпионате Австралии вошел в ТОП 3 теннисистов по количеству побед на турнирах Большого Шлема.

На сегодняшний день в активе второй (а с понедельника и первой) ракетки мира 17 титулов Grand Slam: 8 - на Australian Open, 5 - на Уимблдоне, 3 - на US Open и один на Ролан Гаррос.

Впереди легендарного серба стоят не менее легендарные швейцарец Роджер Федерер (20 титулов) и испанец Рафаэль Надаль (19 титулов).

Отметим, что беспроигрышная серия серба в одиночном разряде теперь насчитывает 16 матчей (3 из них - с прошлого сезона в Финале Кубка Дэвиса). Последнее свое поражение в официальных встречах Новак Джокович потерпел в ноябре прошлого года от Роджера Федерера на Итоговом турнире в группе.

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В статье: Новак Джокович Роджер Федерер Рафаэль Надаль
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