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Финал Australian Open. Джокович - Тим: Видео-обзор матча и речей теннисистов
Набор лучших моментов эпического противостояния
Вашему вниманию видео-обзор финального матча Открытого чемпионата Австралии между сербом Новаком Джоковичем (АТР №2) и австрийцем Домиником Тимом (АТР №5):
Речь Доминика Тима:
What a guy @ThiemDomi is.— ATP Tour (@atptour) February 2, 2020
Speaking after a tough loss, this was all class. #AusOpenpic.twitter.com/qKXpIeXZtH
Речь Новака Джоковича:
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