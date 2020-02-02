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Финал Australian Open. Джокович - Тим: Видео-обзор матча и речей теннисистов

Теннис
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Набор лучших моментов эпического противостояния

Финал Australian Open. Джокович - Тим: Видео-обзор матча и речей теннисистов
UA-Футбол
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Вашему вниманию видео-обзор финального матча Открытого чемпионата Австралии между сербом Новаком Джоковичем (АТР №2) и австрийцем Домиником Тимом (АТР №5):

Речь Доминика Тима:

Речь Новака Джоковича:

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В статье: Новак Джокович Australian Open Доминик Тим
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