Доминик Тим: Я отдал все, что у меня было, Новак - один из лучших теннисистов в истории

Австрийский теннисист, пятая ракетка планеты Доминик Тим прокомментировал поражение в финале Открытого чемпионата Австралии.

О финале:

"Я отдал все, что у меня было. Мало что я бы мог изменить. Новак - один из лучших игроков в истории, поэтому в противостоянии с ним в финалах Большого Шлема все могут решить лишь небольшие детали. Если говорить только об этом матче, возможно, я бы мог изменить ход событий, если бы я реализовал брейкпоинт при счете 2-1 в четвертом сете. После третьего сета он отлично играл. Были какие-то небольшие ошибки, конечно, но в основном ситуация была ровной. Я ни о чем не жалею.

Был сегодня такой момент, когда мне казалось, что победа у меня в кармане? Нет, ни разу. Если бы я вел 2-0 по сетам и 5-1 в третьем, тогда, да. Но это же финал против Джоковича. Я был очень далек от этих мыслей.

Сейчас, когда все напряжение ушло, я чувствую себя физически усталым. У меня был супер-интенсивный матч против Надаля и такой же упорный матч против Зверева. Сегодня мы играли еще 4 часа. Это очень утомляет. У меня сейчас нет никаких сил, но так уж сложилось, мне знакомо это чувство. То же самое произошло и в прошлом году в Париже, и в позапрошлом.

Что я думаю по поводу медицинского перерыва, который брал Новак? У меня с этим нет никаких проблем. Очевидно, что его что-то беспокоило в третьем сете. Но потом он вернулся на корт и избавился от этой проблемы. Ничего особенного".

О конкуренции молодых игроков с Джоковичем, Надалем и Федерером

"Возможно, если бы не было игроков Большой Тройки, то выигрывать было бы проще, но я счастлив, что могу бороться с ними на самом высоком уровне. Я надеюсь, что смогу выиграть свой первый мейджор, пока они все еще играют. Такая победа означала бы для меня еще больше.

В последних двух финалах мы с Медведевым были очень близки, все могло сложиться и в нашу пользу. Если бы я реализовал тот брейкпоинт, возможно, сидел бы здесь сейчас в статусе чемпиона. Нужно тяжело работать и играть на каждом "Шлеме" с большой самоотдачей. Да, нужно обыграть как минимум двух из Большой Тройки, чтобы выиграть титул Grand Slam, практически никому это не удается. Так что это очень трудная задача".

О гордости за свои результаты

"Больше всего я горжусь тем, как сумел продемонстрировать одинаково высокий уровень в течение двух недель. У меня не было простых матчей, особенно начиная с четвертьфинала и дальше. Я выиграл у Надаля за 4 часа, затем через два дня то же самое против Зверева, и через два дня 4 часа боролся с Джоковичем. Сейчас я знаю, что могу на высоком уровне отыграть весь "мейджор". У меня не было никаких провалов и этим я горжусь".