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Рейтинг АТР: Джокович снова первый, Стаховский за пределами топ-150
В мужском туре сменилась первая ракетка мира.
Новак Джокович после вчерашней победы над Домиником Тимом стал 8-кратным чемпионом Australian Open и потеснил Рафаэля Надаля с первой позиции в мировом рейтинге.
Финалист Мельбурна Доминик Тим повторил личный рекорд и вплотную подобрался к Роджеру Федереру.
В топ-10 вернулся Давид Гоффен, а десятку сильнейших теннисистов современности после первого Шлема сезона покинул испанец Роберто Баутиста-Агут.
1 (2). Новак Джокович (Сербия) — 9720
2 (1). Рафаэль Надаль (Испания) – 9395
3 (3). Роджер Федерер (Швейцария) – 7130
4 (5). Доминик Тим (Австрия) — 7045
5 (4). Даниил Медведев (Россия) — 5960
6 (6). Стефанос Циципас (Греция) — 4745
7 (7). Александр Зверев (Германия) — 3885
8 (8). Маттео Берреттини (Италия) — 2905
9 (10). Гаэль Монфис (Франция) — 2700
10 (11). Давид Гоффен (Бельгия) — 2555
…
153 (153). Сергей Стаховский (Украина) – 342
257 (254). Илья Марченко (Украина) – 180
413 (418). Владислав Орлов (Украина) – 80