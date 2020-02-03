Рейтинг АТР: Джокович снова первый, Стаховский за пределами топ-150

Новак Джокович после вчерашней победы над Домиником Тимом стал 8-кратным чемпионом Australian Open и потеснил Рафаэля Надаля с первой позиции в мировом рейтинге.

Финалист Мельбурна Доминик Тим повторил личный рекорд и вплотную подобрался к Роджеру Федереру.

В топ-10 вернулся Давид Гоффен, а десятку сильнейших теннисистов современности после первого Шлема сезона покинул испанец Роберто Баутиста-Агут.

Рейтинг ATP. 3 февраля 2020 года:

1 (2). Новак Джокович (Сербия) — 9720

2 (1). Рафаэль Надаль (Испания) – 9395

3 (3). Роджер Федерер (Швейцария) – 7130

4 (5). Доминик Тим (Австрия) — 7045

5 (4). Даниил Медведев (Россия) — 5960

6 (6). Стефанос Циципас (Греция) — 4745

7 (7). Александр Зверев (Германия) — 3885

8 (8). Маттео Берреттини (Италия) — 2905

9 (10). Гаэль Монфис (Франция) — 2700

10 (11). Давид Гоффен (Бельгия) — 2555

…

153 (153). Сергей Стаховский (Украина) – 342

257 (254). Илья Марченко (Украина) – 180

413 (418). Владислав Орлов (Украина) – 80

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