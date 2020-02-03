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Украинец Пономарь выиграл крупный юниорский титул

Теннис
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Надежда Украины в мужском теннисе.

Украинец Пономарь выиграл крупный юниорский титул
Новина українською

14-летний Александр Пономарь на пути к победе на крупном юниорском турнире в Тарбе (Франция) проиграл только два сета.

Пономарь последовательно одолел Чарли Кэмуса (6:2, 6:1), Фаби Бидана (3:6, 6:4, 6:4), Гура Трахтенберга (6:1, 5:7, 6:1), Федерико Чина (6:0, 6:2) и Атакана Карахана (7:6, 7:5).

В финале Пономарь в двух сетах (6:4, 6:1) разобрался с швейцарцем Янисом Раффаэлем Зимменом. Украинец сделал пять брейком и проиграл один гейм на своей подаче.

Пономарь стал вторым украинским чемпионом в истории Les Petits As и первым мужчиной. В 2016 году в одиночном и парном разрядах здесь же побеждала Марта Костюк.

Александр Пономарь в прошлом году выиграл турнир третьей категории в Баку, а в Минске и Ирпене на турнирах второй категории доходил до финала.

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В статье: теннис Александр Пономарь
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