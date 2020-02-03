Все 17 победных матч-болов Джоковича на Шлемах. ВИДЕО

Новак Джокович как минимум по разу выигрывал каждый из четырех турниров Большого шлема.

Он 8-кратный победитель Australian Open (2008, 2011-2013, 2015-2016, 2019-2020), чемпион Ролан Гаррос-2016, победитель пяти Уимблдонов (2011, 2014-2015, 2018-2019) и трех US Open (2011, 2015, 2018).

По количеству титулов на турнирах Большого шлема Новак Джокович уступает только Роджеру Федереру (20) и Рафаэлю Надалю (19).