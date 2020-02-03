Стаховский пробился в основную сетку турнира в Монпелье

В полуфинале предварительного турнира Стаховский в решающем сете добил россиянина Алексея Ватутина (6:3, 5:7, 6:1), а в финале переиграл 159-ю ракетку мира из Сербии Данило Петровича (6:2, 6:4).

Стаховский впервые с июля 2019 года выступит в основной сетке турнира АТР. Свой последний матч на соревнованиях этой категории Сергей выиграть не смог, уступив в первом раунде травяного турнира в Ньюпорте Рамкумару Раманатану (7:5, 6:7, 2:6).

Выход в основной раунд в Монпелье гарантировал Стаховскому как минимум 12 рейтинговых очков и около 5 тысяч евро призовых.

Соперник Сергея Стаховского по первому кругу на Open Sud de France определится позже.

Ранее UA-Футбол сообщал, что Элина Свитолина в обновленном рейтинге WTA вернулась в топ-4.