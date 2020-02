Power Ranking WTA-тура: Кенин на вершине, украинок нет в топ-10

Все турниры января в WTA-туре:

Брисбен (WTA Premier с призовым фондом $1,500,000). Титул – Каролина Плишкова. Финалист – Мэдисон Киз.

Шэньчжэнь (WTA International с призовым фондом $775,000). Титул – Екатерина Александрова. Финалист – Елена Рыбакина.

Окленд (WTA International с призовым фондом $275,000). Титул – Серена Уильямс. Финалист – Джессика Пегула.

Аделаида (WTA Premier с призовым фондом $848,000). Титул – Эшли Барти. Финалист – Даяна Ястремская.

Хобарт (WTA International с призовым фондом $275,000). Титул – Елена Рыбакина. Финалист – Чжан Шуай.

Ausatralian Open (Grand Slam с призовым фондом A$32,846,000). Титул – София Кенин. Финалист – Гарбинье Мугуруса.

Топ-10 сформирована на основании актуальной ситуации в чемпионской гонке WTA

София Кенин (США, №7 рейтинга WTA)

Количество побед/поражений в сезоне – 8/2

Лучший результат – титул на Australian Open

Кенин на турнирах в Брисбене и Аделаиде смогла пройти лишь по одному кругу, но звезда юной американки ярко засияла на Australian Open, где она выиграла свой первый в карьере титул Большого шлема и дебютировала в топ-10 рейтинга WTA.

Sofia Kenin’s road to the #AusOpen title:



d. Trevisan 62 64

d. Li 61 63

d. Zhang 75 76(7)

d. Gauff 67(5) 63 60

d. Jabeur 64 64

d. Barty 76(6) 75

d. Muguruza 46 62 62 pic.twitter.com/QfIrMVx0i4 — WTA Insider (@WTA_insider) February 1, 2020

В Мельбурне София в третий раз в карьере обыграла действующую первую ракетку мира и заработала почти столько же, сколько за всю предыдущую карьеру.

Гарбинье Мугуруса (Испания, №16 рейтинга WTA)

Количество побед/поражений в сезоне – 11/2

Лучший результат – финал на Australian Open

Мугуруса показала, насколько важно подойти в тонусе к турниру Большого шлема. Испанка в Шэньчжэне и Хобарте выиграла шесть матчей подряд, что несомненно помогло ей пройти два тяжелых первых раунда в Мельбурне. А дальше Мугурусу не смогли остановить ни Элина Свитолина, ни Кики Бертенс, ни Симона Халеп. И только в финальном матче против Кенин Гарбинье ослабила хватку и проиграла в трех сетах. Тот гейм в середине решающей партии с упущенным тройным брейк-поинтом будет сниться ей еще не одну ночь.

After her incredible run in Melbourne, Garbiñe is moving up 16 spots on the WTA Ranking to #16 ????????????????????????



She made her top 20 return for the first time since June 2019 ???????? pic.twitter.com/MM83PYYprv — Garbi Muguruza No.1 (@MuguruzaG1993) February 3, 2020

Эшли Барти (Австралия, №1 рейтинга WTA)

Количество побед/поражений в сезоне – 6/2

Лучший результат – титул в Аделаиде, полуфинал на Australian Open

Барти тяжело вкатывалась в свой дебютный сезон в статусе первой ракетки мира – в Брисбене Эшли сразу же проиграла Дженнифер Брэйди, а на победном турнире в Аделаиде в двух матчах отыгрывалась со счета 0:1 по сетам. На Australian Open после реванша у Петры Квитовой все ждали от Барти титула, но австралийка уже в следующем матче упустила неприличное количество шансов и проиграла Кенин в двух сетах.

Симона Халеп (Румыния, №2 рейтинга WTA)

Количество побед/поражений в сезоне – 6/2

Лучший результат – полуфинал на Australian Open

Халеп приехала в Мельбурн лишь с одной победой, что не помешало ей на Australian Open без проигранных сетов дойти до полуфинала. Кто знает, стала бы Кенин самой молодой чемпионкой турнира с 2008 года, если бы Симона в полуфинале против Мугурусы в первом сете реализовала один из четырех сет-болов.

Петра Квитова (Чехия, №11 рейтинга WTA)

Количество побед/поражений в сезоне – 7/2

Лучший результат – полуфинал в Брисбене

Неоднозначный старт сезона от двукратной чемпионки Уимблдона. С одной стороны, Квитова в январе не провалилась ни на одном турнире, но в то же время в Брисбене и на Australian Open проигрывала первым же серьезным соперницам – Мэдисон Киз и Эшли Барти соответственно.

Каролина Плишкова (Чехия, №2 рейтинга WTA)

Количество побед/поражений в сезоне – 6/1

Лучший результат – титул в Брисбене

На Открытый чемпионат Австралии Плишкова приехала в статусе трехкратной чемпионки Брисбена. Казалось, у Каролины после больших побед над Осакой и Киз в Мельбурне не возникнет проблем с проходом во вторую неделю турнира, но уже в третьем круге чешка нарвалась на сверхатакующую Анастасию Павлюченкову, которая организовала 51 виннерс и поставила точку в очередной попытке Плишковой выиграть свой дебютный Шлем.

Karolina Pliskova, Queen of Aces, Queen of Brisbane.



???? 2017

???? 2019

???? 2020



Pliskova now the winningest player @BrisbaneTennis (17-2)

and their 1st three-time champion.



Her 42 aces = $8,400 for bushfire relief. #BrisbaneTennis pic.twitter.com/JOc6zdJifT — WTA Insider (@WTA_insider) January 12, 2020

Елена Рыбакина (Казахстан, №25 рейтинга WTA)

Количество побед/поражений в сезоне – 11/2

Лучший результат – титул в Хобарте, финал в Шэньчжэне

Всего шесть месяцев назад Рыбакина не входила в топ-100 мирового рейтинга, а теперь она единственная теннисистка в сезоне с как минимум двумя финалами на турнирах WTA и третья ракетка мира в категории U-21. Да и в Мельбурне теннисистка из Казахстана после энергозатратных разъездов по Китаю и Австралии выполнила программу-минимум, дойдя до матча третьего круга против Эшли Барти.

Екатерина Александрова (Россия, №28 рейтинга WTA)

Количество побед/поражений в сезоне – 7/1

Лучший результат – титул в Шэньчжэне

Александрова в Шэньчжэне открыла счет своим титулам на турнирах WTA и запомнилась убедительными победами над «горячими» Мугурусой (6:4, 6:3) и Рыбакиной (6:2, 6:4). А вот на Australian Open пошуметь россиянка не смогла, взяв только три гейма у Квитовой в матче третьего раунда.

She can't stop smiling!



And no wonder - Ekaterina Alexandrova is your @ShenzhenOpenWTA champion! pic.twitter.com/Wy10Ny84Nx — WTA (@WTA) January 11, 2020

Анетт Контавейт (Эстония, №22 рейтинга WTA)

Количество побед/поражений в сезоне – 5/3

Лучший результат – четвертьфинал на Australian Open

Контавейт в Мельбурне с 20-й попытки впервые в карьере дошла до четвертьфинала на турнире Большого шлема. Первая ракетка Эстонии запомнилась брутальной победой (6:0, 6:1) над Белиндой Бенчич в третьем круге – 21 виннерс, 7 невынужденных ошибок, 86% очков с первой подачи и ни одного допущенного брейк-поинта. А вот с Симоной Халеп в четвертьфинале этот трюк не прошел – 1:6, 1:6.

Анастасия Павлюченкова (Россия, №33 рейтинга WTA)

Количество побед/поражений в сезоне – 5/3

Лучший результат – четвертьфинал на Australian Open

Прорывы Павлюченковой на Australian Open уже давно никого не удивляют – Анастасия в третий раз за последние четыре года дошла до четвертьфинала, попутно выбив из борьбы экс-первых ракеток мира Плишкову и Кербер. И только Мугуруса нашла подход к агрессивной россиянке, но и в этом матче Павлюченкова дралась до последнего, трижды ведя в счете с брейком.

Ближайшие кандидаты на попадание в топ-10: Чжан Шуай (Китай), Онс Жабер (Тунис), Мэдисон Киз (США), Серена Уильямс (США) и Даяна Ястремская (Украина).