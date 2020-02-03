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Power Ranking WTA-тура: Кенин на вершине, украинок нет в топ-10
UA-Футбол подводит итоги первого месяца года в женском теннисе.
Брисбен (WTA Premier с призовым фондом $1,500,000). Титул – Каролина Плишкова. Финалист – Мэдисон Киз.
Шэньчжэнь (WTA International с призовым фондом $775,000). Титул – Екатерина Александрова. Финалист – Елена Рыбакина.
Окленд (WTA International с призовым фондом $275,000). Титул – Серена Уильямс. Финалист – Джессика Пегула.
Аделаида (WTA Premier с призовым фондом $848,000). Титул – Эшли Барти. Финалист – Даяна Ястремская.
Хобарт (WTA International с призовым фондом $275,000). Титул – Елена Рыбакина. Финалист – Чжан Шуай.
Ausatralian Open (Grand Slam с призовым фондом A$32,846,000). Титул – София Кенин. Финалист – Гарбинье Мугуруса.
Топ-10 сформирована на основании актуальной ситуации в чемпионской гонке WTA
Количество побед/поражений в сезоне – 8/2
Лучший результат – титул на Australian Open
Кенин на турнирах в Брисбене и Аделаиде смогла пройти лишь по одному кругу, но звезда юной американки ярко засияла на Australian Open, где она выиграла свой первый в карьере титул Большого шлема и дебютировала в топ-10 рейтинга WTA.
Sofia Kenin’s road to the #AusOpen title:— WTA Insider (@WTA_insider) February 1, 2020
d. Trevisan 62 64
d. Li 61 63
d. Zhang 75 76(7)
d. Gauff 67(5) 63 60
d. Jabeur 64 64
d. Barty 76(6) 75
d. Muguruza 46 62 62 pic.twitter.com/QfIrMVx0i4
В Мельбурне София в третий раз в карьере обыграла действующую первую ракетку мира и заработала почти столько же, сколько за всю предыдущую карьеру.
Количество побед/поражений в сезоне – 11/2
Лучший результат – финал на Australian Open
Мугуруса показала, насколько важно подойти в тонусе к турниру Большого шлема. Испанка в Шэньчжэне и Хобарте выиграла шесть матчей подряд, что несомненно помогло ей пройти два тяжелых первых раунда в Мельбурне. А дальше Мугурусу не смогли остановить ни Элина Свитолина, ни Кики Бертенс, ни Симона Халеп. И только в финальном матче против Кенин Гарбинье ослабила хватку и проиграла в трех сетах. Тот гейм в середине решающей партии с упущенным тройным брейк-поинтом будет сниться ей еще не одну ночь.
After her incredible run in Melbourne, Garbiñe is moving up 16 spots on the WTA Ranking to #16 ????????????????????????— Garbi Muguruza No.1 (@MuguruzaG1993) February 3, 2020
She made her top 20 return for the first time since June 2019 ???????? pic.twitter.com/MM83PYYprv
Количество побед/поражений в сезоне – 6/2
Лучший результат – титул в Аделаиде, полуфинал на Australian Open
Барти тяжело вкатывалась в свой дебютный сезон в статусе первой ракетки мира – в Брисбене Эшли сразу же проиграла Дженнифер Брэйди, а на победном турнире в Аделаиде в двух матчах отыгрывалась со счета 0:1 по сетам. На Australian Open после реванша у Петры Квитовой все ждали от Барти титула, но австралийка уже в следующем матче упустила неприличное количество шансов и проиграла Кенин в двух сетах.
Количество побед/поражений в сезоне – 6/2
Лучший результат – полуфинал на Australian Open
Халеп приехала в Мельбурн лишь с одной победой, что не помешало ей на Australian Open без проигранных сетов дойти до полуфинала. Кто знает, стала бы Кенин самой молодой чемпионкой турнира с 2008 года, если бы Симона в полуфинале против Мугурусы в первом сете реализовала один из четырех сет-болов.
Количество побед/поражений в сезоне – 7/2
Лучший результат – полуфинал в Брисбене
Неоднозначный старт сезона от двукратной чемпионки Уимблдона. С одной стороны, Квитова в январе не провалилась ни на одном турнире, но в то же время в Брисбене и на Australian Open проигрывала первым же серьезным соперницам – Мэдисон Киз и Эшли Барти соответственно.
Количество побед/поражений в сезоне – 6/1
Лучший результат – титул в Брисбене
На Открытый чемпионат Австралии Плишкова приехала в статусе трехкратной чемпионки Брисбена. Казалось, у Каролины после больших побед над Осакой и Киз в Мельбурне не возникнет проблем с проходом во вторую неделю турнира, но уже в третьем круге чешка нарвалась на сверхатакующую Анастасию Павлюченкову, которая организовала 51 виннерс и поставила точку в очередной попытке Плишковой выиграть свой дебютный Шлем.
Karolina Pliskova, Queen of Aces, Queen of Brisbane.— WTA Insider (@WTA_insider) January 12, 2020
???? 2017
???? 2019
???? 2020
Pliskova now the winningest player @BrisbaneTennis (17-2)
and their 1st three-time champion.
Her 42 aces = $8,400 for bushfire relief. #BrisbaneTennis pic.twitter.com/JOc6zdJifT
Количество побед/поражений в сезоне – 11/2
Лучший результат – титул в Хобарте, финал в Шэньчжэне
Всего шесть месяцев назад Рыбакина не входила в топ-100 мирового рейтинга, а теперь она единственная теннисистка в сезоне с как минимум двумя финалами на турнирах WTA и третья ракетка мира в категории U-21. Да и в Мельбурне теннисистка из Казахстана после энергозатратных разъездов по Китаю и Австралии выполнила программу-минимум, дойдя до матча третьего круга против Эшли Барти.
Количество побед/поражений в сезоне – 7/1
Лучший результат – титул в Шэньчжэне
Александрова в Шэньчжэне открыла счет своим титулам на турнирах WTA и запомнилась убедительными победами над «горячими» Мугурусой (6:4, 6:3) и Рыбакиной (6:2, 6:4). А вот на Australian Open пошуметь россиянка не смогла, взяв только три гейма у Квитовой в матче третьего раунда.
She can't stop smiling!— WTA (@WTA) January 11, 2020
And no wonder - Ekaterina Alexandrova is your @ShenzhenOpenWTA champion! pic.twitter.com/Wy10Ny84Nx
Количество побед/поражений в сезоне – 5/3
Лучший результат – четвертьфинал на Australian Open
Контавейт в Мельбурне с 20-й попытки впервые в карьере дошла до четвертьфинала на турнире Большого шлема. Первая ракетка Эстонии запомнилась брутальной победой (6:0, 6:1) над Белиндой Бенчич в третьем круге – 21 виннерс, 7 невынужденных ошибок, 86% очков с первой подачи и ни одного допущенного брейк-поинта. А вот с Симоной Халеп в четвертьфинале этот трюк не прошел – 1:6, 1:6.
Количество побед/поражений в сезоне – 5/3
Лучший результат – четвертьфинал на Australian Open
Прорывы Павлюченковой на Australian Open уже давно никого не удивляют – Анастасия в третий раз за последние четыре года дошла до четвертьфинала, попутно выбив из борьбы экс-первых ракеток мира Плишкову и Кербер. И только Мугуруса нашла подход к агрессивной россиянке, но и в этом матче Павлюченкова дралась до последнего, трижды ведя в счете с брейком.
Ближайшие кандидаты на попадание в топ-10: Чжан Шуай (Китай), Онс Жабер (Тунис), Мэдисон Киз (США), Серена Уильямс (США) и Даяна Ястремская (Украина).