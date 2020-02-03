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Джокович может быть оштрафован на 20 тысяч долларов

Теннис
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Джокович может быть оштрафован на 20 тысяч долларов
Новина українською

Первая ракетка мира Новак Джокович рискует получить серьёзный денежный штраф за нарушение правил поведения во время финального матча Открытого чемпионата Австралии. Об этом сообщает Yahoo Sports.

В концовке второй партии судья на вышке Дамиан Дюмузуа дважды вынес предупреждение теннисисту за затяжку времени при выполнении подачи. Джокович завершил гейм двойной ошибкой, после чего во время перехода саркастически похвалил судью, похлопав по кроссовке.

Исходя из правил, установленных АТР, любой физический контакт с судьями наказывается вычетом денежных средств из призовых игрока. Сумма штрафа может составить около $ 20 тыс. Теннисист, впрочем, может избежать наказания, если сами организаторы Australian Open примут решение проигнорировать действия серба.

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В статье: Новак Джокович
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