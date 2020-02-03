Благотворительный матч между Надалем и Федерером может собрать около 1 миллиона долларов

В рамках благотворительного фонда полуфиналиста Austrlian Open Роджера Федерера 7 февраля пройдет выставочный матч. Вначале между собой сыграют вторая и третья ракетка мира – Рафаэль Надаль и Федерер соответственно. Потом к швейцарцу в пару встанет основатель Microsoft Билл Гейтс, а с Надалем в паре сыграет комик Тревор Ноа.

Более 1 миллиона долларов ожидается собрать на самом массовом матче в истории тенниса. Фонд Федерера занимается образованием для детей из Африки и родной для теннисиста Швейцарии.

20-кратный чемпион турниров "Большого Шлема" рассказал, что давно хотел провести матч в ЮАР.

"Я сам не знаю, почему это заняло у меня столько времени, – сказал 38-летний швейцарец в ответ на вопрос, почему до сих пор не играл в ЮАР. – В какой-то момент я подумал: нельзя, чтобы я провел 20 лет в туре, стал тем, кем стал, и ни разу не выступил в Южной Африке. Так быть не должно. Я не смог бы смириться, если бы так все и закончилось.

Не могу дождаться. Надеюсь, буду готов сыграть в полную силу. Верю, что буду, но посмотрим. То, что Рафа согласился, тоже очень меня радует, мягко говоря. Еще я знаю, что мои родители очень рады и горды. Уверен, что для меня это будет очень важное событие со многих сторон".

"Стараюсь напоминать людям, что теннис – это топ-спорт, выступать таким немного миссионером. Ездить туда, куда обычно не езжу, привозить теннис туда, где его видят нечасто".