Джоковичу пророчат звание самого титулованного теннисиста в истории

На прошлой неделе Новак Джокович стал 8-кратным победителем Australian Open, обыграв в финале в пяти сетах Доминика Тима.

Этот титул для серба стал 17-м на турнирах Большого шлема – от рекорда Роджера Федерера его теперь отделяют только три победы.

"Удивлюсь, если Джокович в 2020 году не выиграет еще как минимум два Больших шлема. Не знаю, кто может помешать ему выиграть как минимум четыре. Думаю, за карьере он способен выиграть даже 25 турниров", - заявил Виландер в интервью Lequipe.fr.

Ранее UA-Футбол сообщал, что после победы в Мельбурне Новак Джокович снова стал первой ракеткой мира.