Костюк получила травму перед матчами Кубка Федерации

Во время тренировки Костюк при игре у сетки подвернула голеностоп.

"Она довольно эмоционально отреагировала. Медицинский штаб также ожидал худшего, но никаких синяков или отеков нет. Посмотрим после ночи, завтра будет известно чуть больше.

Будет ли она играть? Буду решать это завтра. Планировал ставить Марту Костюк, попробовать 2-3 варианта комбинаций. Все будет зависеть от ее состояния. Надеюсь, что с ней все будет хорошо", - заявил капитан сборной Украины Михаил Филима.

Первый матч в зональных соревнованиях Кубка Федерации сборная Украины сыграет 6 февраля.

Ранее UA-Футбол сообщал, что перед Кубком Федерации сборная Украины из-за травмы потеряла Екатерину Козлову.