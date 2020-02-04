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Доминик Тим снялся с турнира в Буэнос-Айресе

Теннис
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Теннисист хочет подготовиться к Мастерсам

Доминик Тим снялся с турнира в Буэнос-Айресе
Новина українською

Четвёртая ракетка мира Доминик Тим снялся с турнира в Буэнос-Айресе (Аргентина), информирует пресс-служба соревнований. Матчи пройдут с 10 по 16 февраля.

Тим хочет хорошо подготовиться к "Мастерсам" в Индиан-Уэллсе и Майами. В 2019 году Доминик завоевал титул в Индиан-Уэллсе, обыграв в финале швейцарца Роджера Федерера.

На Открытом чемпионате Австралии—2020 Тим дошёл до финала, где в пяти сетах проиграл сербу Новаку Джоковичу — 4:6, 6:4, 6:2, 3:6, 4:6.

На текущий момент Тим занимает второе место в чемпионской гонке ATP.

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В статье: Доминик Тим
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