Свитолина: Рада вернуться в сборную Украины

Элина Свитолина вошла в состав сборной Украины на матчи Первой группы Евро-Африканской зоны Кубка Федерации. Четвертая ракетка мира не выступала за национальную команду с 2018 года.

"Рада, что снова играю в команде. Сейчас у нас новое поколение, очень здорово видеть новые лица. Девочки очень мотивированы, много работают, все с бойцовским характером, поэтому все тренировки очень интенсивные. Мы приехали сильнейшим составом, поэтому хочется отыграть здесь на максимальный результат и вернуться наверх.

Вчера мы обсуждали с девочками, что в апреле нужно будет играть плей-офф, если тут все сложится удачно, и там, возможно, будет домашний матч. Я бы очень хотела снова сыграть в Украине, я помню эмоции, которые получила, когда мы играли в Харькове против Австралии.

Формат Кубка Федерации? Такой формат намного сложнее, чем обычная матчевая встреча. Здесь короче встреча, всего два одиночных матча и потом решающая пара. Не имеешь права на ошибку, на поражение. Я не парный игрок, поэтому для меня будет важно сфокусироваться на своем одиночном матче, который я обязана выиграть", - отметила Свитолина.

Сборная Украины стартует в Кубке Федерации в четверг, 6 февраля. Первым соперником команды Михаила Филимы станет Болгария.