Джокович: Рекорд Федерера – моя цель

Джокович на прошлой неделе в 8-й раз выиграл Australian Open и стал 17-кратным победителем турниров Большого шлема. По этому показателю серб на три титула отстает от Роджера Федерера – 20-кратного победителя мэйджоров.

"Нацелен ли я на рекорд Федерера? Не буду врать и говорить, что это не так. Конечно, это моя цель. Я понимаю, что мне уже не 20, поэтому мне важно точнее и организованнее готовиться к турнирам Большого шлема. Я должен делать эти турниры приоритетом для себя.

Рад тому, что претендую на первое место по количеству титулов на мэйджорах. Это имеет самое большое значение с профессиональной точки зрения", - заявил Джокович в интервью Reuters.

Ранее UA-Футбол сообщал, что Джоковичу пророчат звание самого титулованного теннисиста в истории.