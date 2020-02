Power Ranking АТР-тура: Джокович и Тим в лидерах, Надаль – 6-й

Все турниры января в АТР-туре:

АТР Cup в Брисбене, Перте и Сиднее с призовым фондом $15,000,000. Победитель – Сербия. Финалист – Испания.

Доха (ATP-250 с призовым фондом $1,465,260). Победитель – Андрей Рублев. Финалист – Корентен Муте.

Аделаида (АТР-250 с призовым фондом $610,010). Победитель – Андрей Рублев. Финалист – Ллойд Харрис.

Окленд (АТР-250 с призовым фондом $610,010). Победитель – Уго Умбер. Финалист – Бенуа Пэр.

Australian Open (Grand Slam с призовым фондом A$32,846,000). Победитель – Новак Джокович. Финалист – Доминик Тим.

Топ-10 сформирована на основании текущего положения в Чемпионской гонке АТР.

Новак Джокович (Сербия, №1 рейтинга АТР)

Статистика побед/поражений в сезоне – 13-0

Лучший результат в январе – титул на ATP Cup, титул на Australian Open.

Царский старт сезона от Джоковича и закономерное возвращение на первую строку в рейтинге АТР. Для начала серб выиграл шесть матчей подряд на премьерном розыгрыше ATP Cup (четыре победы над игроками из топ-10 – Надаль, Медведев и Монфис), а на Australian Open оформил 8-й титул, обыграв в финале в 5-сетовом триллере Доминика Тима.

8th #AusOpen title ✅



17th Grand Slam title ✅



1st man in Open Era to win GS titles across 3 decades ✅



Returns to No.1 in the world ✅



Match report ➡ https://t.co/ilGeMnua93#AO2020 I @DjokerNole pic.twitter.com/0hvxV4ekcw — #AusOpen (@AustralianOpen) February 2, 2020

Первый месяц 2020 года принес Джоковичу почти 4 миллиона долларов призовых. Сербу до апреля нужно защитить всего 315 очков, а это значит, что вскоре Пит Сампрас потеряет второе место по количеству недель в статусе первой ракетки мира.

Доминик Тим (Австрия, №4 рейтинга АТР)

Статистика побед/поражений в сезоне – 7-3

Лучший результат в январе – финал Australian Open

Тим на ATP Cup дважды проигрывал теннисистами не из топ-25 мирового рейтинга и приехал в Мельбурн с отрицательным показателем побед/поражений. Казалось, австрийца на Australian Open не ждет ничего хорошего, да и скандальный разрыв с Томасом Мустером не добавлял фанатам Тима оптимизма.

Но Тим преобразился и провел свой лучший Шлем в карьере с победой над Рафаэлем Надалем в четвертьфинале и двумя выигранными сетами в финальной битве с Джоковичем. Если Доминик не станет зацикливаться на трех поражениях в финалах мэйджоров, то ему по зубам уже в этом году прервать гегемонию топ-3.

Роджер Федерер (Швейцария, №3 рейтинга АТР)

Статистика побед/поражений в сезоне – 5-1

Лучший результат в январе – полуфинал Australian Open

Федерер даже в 38 лет ставит перед собой исключительно максимальные цели, поэтому полуфинальное поражение от Джоковича на Australian Open для швейцарца можно назвать неудачей. Но с учетом обстоятельств ветеран не мог рассчитывать на большее – слишком много сил было отдано в матчах с Джоном Миллманом и Теннисом Сандгреном.

Семь отыгранных матч-болов у Сандгрена в четвертьфинале – это еще один яркий мазок в портрете главной легенды мирового тенниса. Хотя бы ради этого матча Федереру стоило приезжать в Мельбурн.

Cincinnati 2003: Federer saves 7 match points to beat Draper

Aus Open 2020: Federer saves 7 match points to beat Sandgren



17 years on, @rogerfederer continues to amaze... pic.twitter.com/mUKGAf069O — Tennis TV (@TennisTV) January 28, 2020

Александр Зверев (Германия, №7 рейтинга АТР)

Статистика побед/поражений в сезоне – 5-4

Лучший результат в январе – полуфинал Australian Open

Насколько беспомощно Зверев выглядел на ATP Cup, настолько же мощно он заиграл в Мельбурне. Первый сет на Australian Open немец проиграл только в четвертьфинале, когда в четырех партиях разобрался со Стэном Вавринкой. Да и в полуфинале с Домиником Тимом у Александра были шансы – при счете 1:1 в концовке третьего сета он на приеме не реализовал два сет-бола.

Андрей Рублев (Россия, №15 рейтинга АТР)

Статистика побед/поражений в сезоне – 11-1

Лучший результат в январе – титулы в Дохе и Аделаиде

Рублев очень хотел сыграть на ATP Cup, но по рейтингу не попал на турнир. Оказалось, что и в этой истории были свои плюсы. Пока элита АТР-тура сражалась на кортах Австралии, 22-летний москвич первым за 16 лет выиграл два титула до старта Australian Open и дебютировал в топ-15.

Incredible.



Andrey Rublev beats Lloyd Harris 6-3, 6-0 in 56 (!) minutes to win Adelaide.



Two weeks, two titles for him in 2020.



Rublev is the first player since Hrbaty in 2004 to win two titles in the first two weeks of the season.



[getty] pic.twitter.com/WHVlYvzBYG — José Morgado (@josemorgado) January 18, 2020

После такой нагрузки Рублев в Мельбурне отметился победой над 11-й ракеткой мира Давидом Гоффеном и остановился только после встречи со Зверевым в 1/8 финала.

Рафаэль Надаль (Испания, №2 рейтинга АТР)

Статистика побед/поражений в сезоне – 8-3

Лучший результат в январе – финал ATP Cup

Первый месяц 2020 года Надаль явно не может занести себе в актив. На ATP Cup грунтовый король проиграл оба матча против игроков из топ-15 (Джокович и Гоффен), а на Australian Open в четвертьфинале не нашел контраргументов агрессивному теннису Тима. Закономерным итогом месяца для Надаля стала потеря первой строки в рейтинге АТР. И снова потеснить Джоковича будет очень непросто.

Зато Рафа в очередной раз покорил всех нас своей реакцией на инцидент с болл-герл.

Стэн Вавринка (Швейцария, №13 рейтинга АТР)

Статистика побед/поражений в сезоне – 6-2

Лучший результат в январе – четвертьфинал Australian Open

Вавринка в 34 года по-прежнему остается грозной силой на турнирах Большого шлема. На Australian Open 3-кратный чемпион мэйджоров в четвертом круге в 5-сетовой битве взял реванш у Даниила Медведева за прошлогоднее поражение на US Open. Когда Стэн на Шлемах проходит топ-соперника, появляется ощущение, что нас ждет что-то особенное, но в этот раз путь Вавринки мгновенно оборвал Александр Зверев. Два пятисетовых матча против Сеппи и Медведева для возрастного швейцарца все-таки не прошли даром.

Даниил Медведев (Россия, №5 рейтинга АТР)

Статистика побед/поражений в сезоне – 7-2

Лучший результат в январе – полуфинал АТР Cup

Медведев солидно выступил на ATP Cup, проиграв только Джоковичу (1:6, 7:5, 4:6). После прошлогоднего прорыва на US Open Даниилу в Мельбурне пророчили как минимум выход в полуфинал, но его в очередной раз подвело неумение побеждать в 5-сетовых матчах. Ведя по сетам 2:1 в матче с Вавринкой, Медведев после проигранного тайбрейка в четвертой партии пропал с корта и больше не вернулся.

Welcome back to the final ????, @stanwawrinka!



The 2014 champion def. Daniil Medvedev 6-2 2-6 4-6 7-6(2) 6-2 to reach his fifth #AusOpen quarterfinal.#AO2020 pic.twitter.com/XcRV9wrq86 — #AusOpen (@AustralianOpen) January 27, 2020

0-6 в 5-сетовых матчах – с такой статистикой Медведеву остается только и ждать, когда Джокович, Надаль и Федерер уйдут на пенсию.

Теннис Сандгрен (США, №56 рейтинга АТР)

Статистика побед/поражений в сезоне – 5-3

Лучший результат в январе – четвертьфинал Australian Open

Два года назад Сандгрен на Australian Open выбил Тима и Вавринку и дошел до четвертьфинала. В этот раз американец в статусе 100-й ракетки мира устроил еще один сенсационный прорыв, но с печальным концом. После побед над Маттео Берреттини и Фабио Фоньини Сандгрен в четвертьфинале каким-то чудом не дожал Федерера. Семь матч-болов – и ни разу Теннис не нашел правильный удар.

Надеемся, прогресс в 44 позиции в рейтинге АТР и 300 тысяч австралийских долларов призовых немного компенсируют Сандгрену тот шанс, который он так глупо упустил.

Роберто Баутиста-Агут (Испания, №12 рейтинга АТР)

Статистика побед/поражений в сезоне – 8-1

Лучший результат в январе – финал ATP Cup

Среди действующих теннисистов, никогда не побеждавших на турнирах Большого шлема или Мастерсах, не найдется более стабильного, чем Баутиста-Агут. В январе испанец безупречно сыграл на АТР Cup (6-0, 12 подряд выигранных сетов), но на Australian Open уже в третьем круге нарвался на Марина Чилича, проиграв в пяти сетах. Проигрывать в пяти партиях всегда обидно, а особенно обидно Баутисте-Агуту должно быть от того факта, что Чилич уже в следующем матче без особых шансов проиграл Милошу Раоничу.