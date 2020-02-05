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Power Ranking АТР-тура: Джокович и Тим в лидерах, Надаль – 6-й

Теннис
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Называем главных героев января в мужском теннисном туре.

Power Ranking АТР-тура: Джокович и Тим в лидерах, Надаль – 6-й
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Все турниры января в АТР-туре:

АТР Cup в Брисбене, Перте и Сиднее с призовым фондом $15,000,000. Победитель – Сербия. Финалист – Испания.

Доха (ATP-250 с призовым фондом $1,465,260). Победитель – Андрей Рублев. Финалист – Корентен Муте.

Аделаида (АТР-250 с призовым фондом $610,010). Победитель – Андрей Рублев. Финалист – Ллойд Харрис.

Окленд (АТР-250 с призовым фондом $610,010). Победитель – Уго Умбер. Финалист – Бенуа Пэр.

Australian Open (Grand Slam с призовым фондом A$32,846,000). Победитель – Новак Джокович. Финалист – Доминик Тим.

Топ-10 сформирована на основании текущего положения в Чемпионской гонке АТР.

Новак Джокович (Сербия, №1 рейтинга АТР)

Статистика побед/поражений в сезоне – 13-0

Лучший результат в январе – титул на ATP Cup, титул на Australian Open.

Царский старт сезона от Джоковича и закономерное возвращение на первую строку в рейтинге АТР. Для начала серб выиграл шесть матчей подряд на премьерном розыгрыше ATP Cup (четыре победы над игроками из топ-10 – Надаль, Медведев и Монфис), а на Australian Open оформил 8-й титул, обыграв в финале в 5-сетовом триллере Доминика Тима.

Первый месяц 2020 года принес Джоковичу почти 4 миллиона долларов призовых. Сербу до апреля нужно защитить всего 315 очков, а это значит, что вскоре Пит Сампрас потеряет второе место по количеству недель в статусе первой ракетки мира.

Доминик Тим (Австрия, №4 рейтинга АТР)

Статистика побед/поражений в сезоне – 7-3

Лучший результат в январе – финал Australian Open

Тим на ATP Cup дважды проигрывал теннисистами не из топ-25 мирового рейтинга и приехал в Мельбурн с отрицательным показателем побед/поражений. Казалось, австрийца на Australian Open не ждет ничего хорошего, да и скандальный разрыв с Томасом Мустером не добавлял фанатам Тима оптимизма.

Но Тим преобразился и провел свой лучший Шлем в карьере с победой над Рафаэлем Надалем в четвертьфинале и двумя выигранными сетами в финальной битве с Джоковичем. Если Доминик не станет зацикливаться на трех поражениях в финалах мэйджоров, то ему по зубам уже в этом году прервать гегемонию топ-3.

Роджер Федерер (Швейцария, №3 рейтинга АТР)

Статистика побед/поражений в сезоне – 5-1

Лучший результат в январе – полуфинал Australian Open

Федерер даже в 38 лет ставит перед собой исключительно максимальные цели, поэтому полуфинальное поражение от Джоковича на Australian Open для швейцарца можно назвать неудачей. Но с учетом обстоятельств ветеран не мог рассчитывать на большее – слишком много сил было отдано в матчах с Джоном Миллманом и Теннисом Сандгреном.

Семь отыгранных матч-болов у Сандгрена в четвертьфинале – это еще один яркий мазок в портрете главной легенды мирового тенниса. Хотя бы ради этого матча Федереру стоило приезжать в Мельбурн.

Александр Зверев (Германия, №7 рейтинга АТР)

Статистика побед/поражений в сезоне – 5-4

Лучший результат в январе – полуфинал Australian Open

Насколько беспомощно Зверев выглядел на ATP Cup, настолько же мощно он заиграл в Мельбурне. Первый сет на Australian Open немец проиграл только в четвертьфинале, когда в четырех партиях разобрался со Стэном Вавринкой. Да и в полуфинале с Домиником Тимом у Александра были шансы – при счете 1:1 в концовке третьего сета он на приеме не реализовал два сет-бола.

Андрей Рублев (Россия, №15 рейтинга АТР)

Статистика побед/поражений в сезоне – 11-1

Лучший результат в январе – титулы в Дохе и Аделаиде

Рублев очень хотел сыграть на ATP Cup, но по рейтингу не попал на турнир. Оказалось, что и в этой истории были свои плюсы. Пока элита АТР-тура сражалась на кортах Австралии, 22-летний москвич первым за 16 лет выиграл два титула до старта Australian Open и дебютировал в топ-15.

После такой нагрузки Рублев в Мельбурне отметился победой над 11-й ракеткой мира Давидом Гоффеном и остановился только после встречи со Зверевым в 1/8 финала.

Рафаэль Надаль (Испания, №2 рейтинга АТР)

Статистика побед/поражений в сезоне – 8-3

Лучший результат в январе – финал ATP Cup

Первый месяц 2020 года Надаль явно не может занести себе в актив. На ATP Cup грунтовый король проиграл оба матча против игроков из топ-15 (Джокович и Гоффен), а на Australian Open в четвертьфинале не нашел контраргументов агрессивному теннису Тима. Закономерным итогом месяца для Надаля стала потеря первой строки в рейтинге АТР. И снова потеснить Джоковича будет очень непросто.

Зато Рафа в очередной раз покорил всех нас своей реакцией на инцидент с болл-герл.

Стэн Вавринка (Швейцария, №13 рейтинга АТР)

Статистика побед/поражений в сезоне – 6-2

Лучший результат в январе – четвертьфинал Australian Open

Вавринка в 34 года по-прежнему остается грозной силой на турнирах Большого шлема. На Australian Open 3-кратный чемпион мэйджоров в четвертом круге в 5-сетовой битве взял реванш у Даниила Медведева за прошлогоднее поражение на US Open. Когда Стэн на Шлемах проходит топ-соперника, появляется ощущение, что нас ждет что-то особенное, но в этот раз путь Вавринки мгновенно оборвал Александр Зверев. Два пятисетовых матча против Сеппи и Медведева для возрастного швейцарца все-таки не прошли даром.

Даниил Медведев (Россия, №5 рейтинга АТР)

Статистика побед/поражений в сезоне – 7-2

Лучший результат в январе – полуфинал АТР Cup

Медведев солидно выступил на ATP Cup, проиграв только Джоковичу (1:6, 7:5, 4:6). После прошлогоднего прорыва на US Open Даниилу в Мельбурне пророчили как минимум выход в полуфинал, но его в очередной раз подвело неумение побеждать в 5-сетовых матчах. Ведя по сетам 2:1 в матче с Вавринкой, Медведев после проигранного тайбрейка в четвертой партии пропал с корта и больше не вернулся.

0-6 в 5-сетовых матчах – с такой статистикой Медведеву остается только и ждать, когда Джокович, Надаль и Федерер уйдут на пенсию.

Теннис Сандгрен (США, №56 рейтинга АТР)

Статистика побед/поражений в сезоне – 5-3

Лучший результат в январе – четвертьфинал Australian Open

Два года назад Сандгрен на Australian Open выбил Тима и Вавринку и дошел до четвертьфинала. В этот раз американец в статусе 100-й ракетки мира устроил еще один сенсационный прорыв, но с печальным концом. После побед над Маттео Берреттини и Фабио Фоньини Сандгрен в четвертьфинале каким-то чудом не дожал Федерера. Семь матч-болов – и ни разу Теннис не нашел правильный удар.

Надеемся, прогресс в 44 позиции в рейтинге АТР и 300 тысяч австралийских долларов призовых немного компенсируют Сандгрену тот шанс, который он так глупо упустил.

Роберто Баутиста-Агут (Испания, №12 рейтинга АТР)

Статистика побед/поражений в сезоне – 8-1

Лучший результат в январе – финал ATP Cup

Среди действующих теннисистов, никогда не побеждавших на турнирах Большого шлема или Мастерсах, не найдется более стабильного, чем Баутиста-Агут. В январе испанец безупречно сыграл на АТР Cup (6-0, 12 подряд выигранных сетов), но на Australian Open уже в третьем круге нарвался на Марина Чилича, проиграв в пяти сетах. Проигрывать в пяти партиях всегда обидно, а особенно обидно Баутисте-Агуту должно быть от того факта, что Чилич уже в следующем матче без особых шансов проиграл Милошу Раоничу.

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В статье: Новак Джокович Рафаэль Надаль Доминик Тим АТР
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