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Над центральным кортом Ролан Гаррос имени Филиппа Шатрие завершено возведение крыши
Строительство завершилось на месяц раньше
Над центральным кортом "Ролан Гаррос" имени Филиппа Шатрие завершено возведение крыши. Рабочим удалось сократить сроки монтажа и выполнить работы на месяц раньше срока.
"11-я и последняя балка раздвижной крыши над кортом Филиппа Шатрие установлена сегодня, на месяц раньше срока. Крыша готова!" — написала пресс-служба турнира.
План реконструкции, включающий в себя строительство ещё одного корта с трибунами на 5000 мест, возведение крыши над центральной ареной и расширение территории комплекса с 21 до 34 акров к 2020 году, был одобрен министерством окружающей среды.
Но после этого ряд экологических групп обратился в суд, требуя запретить строительство. Активисты утверждали, что работы могут нанести серьёзный вред оранжереям XIX века.