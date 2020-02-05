  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Теннис
  4. Монфис: Меня не волнует защита очков
В тренде
Теннис
Теннис

Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Монфис: Меня не волнует защита очков

Теннис
(1 голосов)

Теннисист хочет выиграть турнир серии 250

Монфис: Меня не волнует защита очков
Новина українською

Девятая ракетка мира француз Гаэль Монфис, который завтра, 6 февраля, на турнире в Монпелье сыграет с соотечественником Адрианом Маннарино, рассказал о планах на сезон.

"После Australian Open я был дома, спокойно тренировался. В первом круге я немного повредил запястье и по-прежнему ощущаю небольшой дискомфорт. Хотя боль отпустила.

В Мельбурне, к сожалению, будущий финалист Доминик Тим оказался сильнее меня. Когда я приехал домой, мне позвонили организаторы турнира в Монпелье. Предложили сыграть, если захочу. Это имело смысл. Первый мой матч в четверг, так что 10 дней отдыха должно хватить.

Мне нравятся условия на турнире, он проходит в помещении. Когда ты хоть раз хорошо сыграл на турнире, тебе нравится на него возвращаться.

В целом меня не волнует защита прошлогодних очков. Хочется выиграть турнир серии 250, снова удачно выступить на соревнованиях категории 500. Сезон длинный", — приводит слова Монфиса L`Equipe.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Гаэль Монфис
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 1000 грн Играть
3 3000 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...