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Сегодня сборная Украины стартует в Кубке Федерации

Теннис
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Команда Михаила Филимы в боевом составе поспорит за выход в плей-офф Финала Кубка Федерации.

Сегодня сборная Украины стартует в Кубке Федерации
Новина українською

В Таллин Украина приехала в одном из сильнейших составов в истории. В распоряжении капитана команды Михаила Филимы четвертая ракетка мира Элина Свитолина, №26 мирового рейтинга Даяна Ястремская, опытнейшая Леся Цуренко, Катарина Завацкая, которой осталось сделать лишь три шага до дебюта в топ-100, а также 17-летняя Марта Костюк.

На групповом этапе украинки в четверг и пятницу проведут матчи с Болгарией и Хорватией. Формат каждой встречи подразумевает два одиночных поединка и один парный. Победитель группы в субботу сыграет с Италией, Эстонией, Австрией или Грецией за выход в плей-офф Финала Кубка Федерации.

Украина считается безоговорочным фаворитом группы А. Достаточно отметить, что у Болгарии самой рейтинговой соперницей является №143 рейтинга WTA Виктория Томова, а Хорватия приехала в Таллин без Петры Мартич и Донны Векич.

В группе B выделяются только Анетт Контавейт (Эстония, 22-я ракетка мира) и Камила Джорджи (Италия, 100-й номер рейтинга WTA), но эстонки в первом матче уже успели проиграть Греции.

Группа А также провела один матч. Хорватия со счетом 2:1 обыграла Болгарию, забрав решающее очко в парном противостоянии между Фетт/Юрак и Шиниковой/Томовой (6:2, 3:6, 6:1).

Первый матч сборной Украины в Кубке Федерации начнется сегодня в 16:00. Телевизионная трансляция не запланирована.

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В статье: Элина Свитолина Леся Цуренко Марта Костюк Даяна Ястремская Кубок Федерации Катарина Завацкая
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