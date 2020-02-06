Свитолина уверенно обыграла Томову и гарантировала сборной Украины победу в матче с Болгарией

В четверг, 6 февраля Элина Свитолина гарантировала сборной Украины победу в матче с Болгарией. Украинка одержала победу над Викторией Томовой.

Матч продлился 1 час и 33 минуты ипроходил под диктовку Элины. В первом сете наша теннисистка отпустила соперницу в комфортный отрыв, однако спустя некоторое время смогла собраться и сравнять счет, а вскоре и выиграть сет.

Вторая партия отличалась от первой: Свитолина уверенно начала и смогла заставить соперницу допускать ошибки. В результате украинка уверенно обыграла Томову и гарантировала нашей сборной победу над болгарами.

ГРУППА А

УКРАИНА - БОЛГАРИЯ 2:0

Элина Свитолина (WTA 4) - Виктория Томова (WTA 143) 7-6(5), 6-3