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Свитолина уверенно обыграла Томову и гарантировала сборной Украины победу в матче с Болгарией

Теннис
(1 голосов)

Украинка на классе обыграла соперницу

Свитолина уверенно обыграла Томову и гарантировала сборной Украины победу в матче с Болгарией
Новина українською

В четверг, 6 февраля Элина Свитолина гарантировала сборной Украины победу в матче с Болгарией. Украинка одержала победу над Викторией Томовой.

Матч продлился 1 час и 33 минуты ипроходил под диктовку Элины. В первом сете наша теннисистка отпустила соперницу в комфортный отрыв, однако спустя некоторое время смогла собраться и сравнять счет, а вскоре и выиграть сет.

Вторая партия отличалась от первой: Свитолина уверенно начала и смогла заставить соперницу допускать ошибки. В результате украинка уверенно обыграла Томову и гарантировала нашей сборной победу над болгарами.

ГРУППА А
УКРАИНА - БОЛГАРИЯ 2:0
Элина Свитолина (WTA 4) - Виктория Томова (WTA 143) 7-6(5), 6-3

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В статье: Элина Свитолина Кубок Федерации
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