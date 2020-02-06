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Свитолина: В этом году добавятся два маленьких турнира в моем календаре

Теннис
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Все из-за плохого выступления на Australian Open

Свитолина: В этом году добавятся два маленьких турнира в моем календаре
Новина українською

Украинская теннисистка Элина Свитолина рассказала о своих планах на ближайшие турниры. Украинка заявила, что в отличии от прошлого года, в этом сезоне будет принимать участие во всех турнирах, в которых только сможет.

"В этом году в начале сезона я буду чуть больше играть. Добавятся два маленьких турнира: Хуахин (Таиланд) и Монтеррей (Мексика). Они стояли под вопросом, если бы я хорошо отыграла Австралию. Но так как я сыграла плохо, они сейчас как раз к месту, чтобы я могла влиться в матчевый ритм.

Для меня важен каждый турнир и все очки, которые я могу заработать. Раньше я задумывалась больше о том, как и где играть, учитывая рейтинг, особенно, когда хотелось улучшить свое положение и перейти с четвертого места на третье. Но сейчас я вообще не заморачиваюсь по этому поводу. Теперь расписание больше строится исходя из моих результатов".

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В статье: Элина Свитолина Кубок Федерации
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