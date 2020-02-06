  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Теннис
  4. Свитолина раздала автографы всем желающим после победы в матче Кубке Федерации
В тренде
Теннис
Теннис

Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Свитолина раздала автографы всем желающим после победы в матче Кубке Федерации

Теннис
(1 голосов)

Украинка обыграла Томову

Свитолина раздала автографы всем желающим после победы в матче Кубке Федерации
Новина українською

25-летняя украинская теннисистка Элина Свитолина пообщалась с болельщиками после победы над болгарской теннисисткой Викторией Томовой (7:6 (7:5), 6:3) в матче Кубка Федерации в Таллине, а также раздала автографы всем желающим, не отказав никому.

Свитолина раздала автографы всем желающим после победы в матче Кубке Федерации - изображение 1

Свитолина раздала автографы всем желающим после победы в матче Кубке Федерации - изображение 2

Свитолина раздала автографы всем желающим после победы в матче Кубке Федерации - изображение 3

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Элина Свитолина
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
sport.ua
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 1000 грн Играть
3 3000 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...