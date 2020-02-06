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Свитолина раздала автографы всем желающим после победы в матче Кубке Федерации
Украинка обыграла Томову
25-летняя украинская теннисистка Элина Свитолина пообщалась с болельщиками после победы над болгарской теннисисткой Викторией Томовой (7:6 (7:5), 6:3) в матче Кубка Федерации в Таллине, а также раздала автографы всем желающим, не отказав никому.
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Источник:sport.ua
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