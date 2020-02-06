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Победитель турниров серии Большого шлема назвал двух теннисистов, которые могут справиться с Надалем

Теннис
(1 голосов)

Это Джокович и Тим

Победитель турниров серии Большого шлема назвал двух теннисистов, которые могут справиться с Надалем
Новина українською

Двукратный победитель турниров "Большого шлема", бывшая первая ракетка мира австралиец Ллейтон Хьюитт выразил мнение, что лишь два игрока в ATP-туре способны составить конкуренцию испанцу Рафаэлю Надалю на "Ролан Гаррос" в этом году. По его словам, это финалисты Australian Open — серб Новак Джокович и австриец Доминик Тим.

"Сейчас Новак Джокович абсолютно точно может победить в Париже. Шансы есть у обоих финалистов Australian Open. Доминик Тим на "Ролан Гаррос" тоже будет реально угрозой.

Новак сейчас прекрасно двигается на грунте, отлично скользит по нему. То, что он уже выигрывал в Париже титул, и то, насколько он силён в пятисетовых матчах, — всё это говорит о том, что Джокович способен побороться за победу.

Можно сказать, что сейчас фавориты "Ролан Гаррос" — это финалисты Australian Open и Рафаэль Надаль", — приводит слова Хьюитта Tennis Head.

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В статье: Рафаэль Надаль Ллейтон Хьюитт
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