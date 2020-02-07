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Как Украина громила Болгарию в матче Кубка Федерации. ВИДЕО
Все подробности успешного старта украинок в Таллине.
В первом матче зональных соревнований Кубка Федерации украинки не проиграли ни одного сета. Даяна Ястремская разбила Изабеллу Шиникову (6:2, 6:1), Элина Свитолина в борьбе прошла Викторию Томову (7:6, 6:3), а Катарина Завацкая и Леся Цуренко за 66 минут со счетом 6:2, 6:1 выиграли парную встречу.
Сегодня украинские теннисистки за выход в плей-офф поспорят с командой Хорватии.
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