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Как Украина громила Болгарию в матче Кубка Федерации. ВИДЕО

Теннис
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Все подробности успешного старта украинок в Таллине.

Как Украина громила Болгарию в матче Кубка Федерации. ВИДЕО
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В первом матче зональных соревнований Кубка Федерации украинки не проиграли ни одного сета. Даяна Ястремская разбила Изабеллу Шиникову (6:2, 6:1), Элина Свитолина в борьбе прошла Викторию Томову (7:6, 6:3), а Катарина Завацкая и Леся Цуренко за 66 минут со счетом 6:2, 6:1 выиграли парную встречу.

Сегодня украинские теннисистки за выход в плей-офф поспорят с командой Хорватии.

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В статье: Элина Свитолина Леся Цуренко Даяна Ястремская Кубок Федерации Катарина Завацкая
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