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Кубок Федерации. Ястремская открыла счет в матче с Хорватией

Теннис
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Даяна приблизила Украину к выходу в плей-офф Первой группы Кубка Федерации.

Кубок Федерации. Ястремская открыла счет в матче с Хорватией
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Как и во вчерашнем поединке с Болгарией, первый одиночный матч капитан сборной Украины Михаил Филима доверил Даяне Ястремской, а ее соперницей стала 300-я ракетка мира Леа Бошкович.

Первый сет прошел для Ястремской неожиданно сложно. Даяна много ошибалась и позволила хорватке выиграть три гейма на своей подаче. К счастью, с приемом у второй ракетки Украины был полный порядок – четыре брейка и эффектный виннерс на сет-боле.

Во втором сете Ястремская быстро выиграла три гейма подряд, но при счете 4:2 снова не удержала свою подачу. Развязка матча наступила в 10-м гейме – Даяна на приеме с первого матч-боле принесла Украине первое очко.

Украина – Хорватия 1:0

Даяна Ястремская – Леа Бошкович – 6:4, 6:4

Во втором одиночном матче Элина Свитолина сыграет с 234-й ракеткой мира Яной Фетт.

На парный поединок от Украины снова заявлены Леся Цуренко и Катарина Завацкая.

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В статье: Даяна Ястремская Кубок Федерации
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