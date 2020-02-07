Кубок Федерации. Ястремская открыла счет в матче с Хорватией

Как и во вчерашнем поединке с Болгарией, первый одиночный матч капитан сборной Украины Михаил Филима доверил Даяне Ястремской, а ее соперницей стала 300-я ракетка мира Леа Бошкович.

Первый сет прошел для Ястремской неожиданно сложно. Даяна много ошибалась и позволила хорватке выиграть три гейма на своей подаче. К счастью, с приемом у второй ракетки Украины был полный порядок – четыре брейка и эффектный виннерс на сет-боле.

Во втором сете Ястремская быстро выиграла три гейма подряд, но при счете 4:2 снова не удержала свою подачу. Развязка матча наступила в 10-м гейме – Даяна на приеме с первого матч-боле принесла Украине первое очко.

Украина – Хорватия 1:0

Даяна Ястремская – Леа Бошкович – 6:4, 6:4

Во втором одиночном матче Элина Свитолина сыграет с 234-й ракеткой мира Яной Фетт.

На парный поединок от Украины снова заявлены Леся Цуренко и Катарина Завацкая.