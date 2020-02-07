Ястремская: Уже третий день себя не очень хорошо чувствую

Украинская теннисистка Даяна Ястремская после матча с представительницей Хорватии Леа Бошкович призналась, что испытывает проблемы со здоровьем:

Сегодня соперница была более вариативной, более стабильной. Только из-за этого матч был сложнее. Я должна была быть более терпеливой, и более разнообразной на корте.

Сегодня мне было тяжелее играть физически. Уже третий день я себя не очень хорошо чувствую. Что-то здоровье меня подводит. Вроде бы и нет температуры, но небольшая ломота в теле присутствует.

Что уже думала о возможных соперницах по стыковым матчам?

Об этом сейчас не задумываюсь. Мне говорят, играю ли я в этот день и только тогда изучаю будущую оппонентку.

Напомним, что Ястремская открыла счет в матче с Хорватией.