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Свитолина принесла победу Украине над Хорватией в Кубке Федерации

Теннис
(1 голосов)

Украинка смогла добыть волевую победу

Свитолина принесла победу Украине над Хорватией в Кубке Федерации
Новина українською

В пятницу, 7 февраля состоялся матч сборной Украины зонального турнира Кубка Федерации в первой группе Евро-Африканской зоны. В третьем туре наша команда обыграла сборную Хорватии (2:0).

Элина Свитолина в напряженном матче смогла добыть очко для Украины. Поединок длился один час и 50 минут. Элина неожиданно проиграла второй сет, но смогла собраться и выиграть решающий.

Украина – Хорватия – 2:0

Матч 2. Элина Свитолина – Яна Фетт – 6:3, 3:6, 6:1

Таким образом, сборная Украины заняла первое место в группе А и 8 февраля проведет решающий матч против сборной, которая выигрывает группу В, где выступают Италия, Эстония, Австрия и Греция.

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В статье: Элина Свитолина Кубок Федерации
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