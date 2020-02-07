  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Теннис
  4. Свитолина: Перед решающей партией я была уверена в своем уровне
В тренде
Теннис
Теннис

Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Свитолина: Перед решающей партией я была уверена в своем уровне

Теннис
(1 голосов)

Украинка прокомментировала матч с Фетт

Свитолина: Перед решающей партией я была уверена в своем уровне
Новина українською

Украинка Элина Свитолина прокомментировала победу над Яной Фетт из сборной Хорватии в рамках Кубка Федерации.

Что не сложилось в сегодняшней игре?

"Сложно выделить что-то одно, так уж сложился матч. Фетт хорошо отыграла, где-то я наошибалась. Неожиданно она заиграла очень здорово на 3-4 на моей подаче, я упустила возможность повести во втором сете. Из-за этого он получился таким скомканным. Перед решающей партией я была уверена в своем уровне и старалась только найти возможности переломить ее ритм, потому что она стала больше пробивать плоскими ударами и больше попадать. Мне нужно было сократить свои невынужденные ошибки. И я просто старалась сохранять спокойствие. В принципе все сложилось хорошо, 6:1".

Сложно ли настраивать себя на игру с соперницами с таким низким рейтингом?

"Конечно, тяжелее, чем если ты играешь с теми теннисистками, к которым ты привык, которых ты знаешь, видишь их игры. Это по-другому. Если говорить о возможном матче в плей-офф с Анетт Контавейт (лидером сборной Эстонии), то она достойный соперник. Я знаю, что мне нужно быть готовой, постараюсь восстановиться к этой игре. Я знаю, что она тоже провела здесь несколько матчей, поэтому посмотрим, как сложится".

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Элина Свитолина
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 1000 грн Играть
3 3000 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...