Свитолина: Перед решающей партией я была уверена в своем уровне

Украинка Элина Свитолина прокомментировала победу над Яной Фетт из сборной Хорватии в рамках Кубка Федерации.

Что не сложилось в сегодняшней игре?

"Сложно выделить что-то одно, так уж сложился матч. Фетт хорошо отыграла, где-то я наошибалась. Неожиданно она заиграла очень здорово на 3-4 на моей подаче, я упустила возможность повести во втором сете. Из-за этого он получился таким скомканным. Перед решающей партией я была уверена в своем уровне и старалась только найти возможности переломить ее ритм, потому что она стала больше пробивать плоскими ударами и больше попадать. Мне нужно было сократить свои невынужденные ошибки. И я просто старалась сохранять спокойствие. В принципе все сложилось хорошо, 6:1".

Сложно ли настраивать себя на игру с соперницами с таким низким рейтингом?

"Конечно, тяжелее, чем если ты играешь с теми теннисистками, к которым ты привык, которых ты знаешь, видишь их игры. Это по-другому. Если говорить о возможном матче в плей-офф с Анетт Контавейт (лидером сборной Эстонии), то она достойный соперник. Я знаю, что мне нужно быть готовой, постараюсь восстановиться к этой игре. Я знаю, что она тоже провела здесь несколько матчей, поэтому посмотрим, как сложится".