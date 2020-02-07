Эшли Барти снялась с турнира в Дубае, Свитолиной дали уайлд-кард

Первая ракетка мира, австралийская теннисистка Эшли Барти снялась с турнира в Дубае, который стартует 17 февраля.

"К сожалению, я вынуждена сняться с турнира в Дубае из-за травмы правой ноги. Желаю всего лучшего игрокам и турниру. С нетерпением жду возможности вскоре вернуться в Дубай", — приводит слова Барти The National.

Организаторы турнира приняли решение предоставить уайлд-кард украинке Элине Свитолиной.

"Элина Свитолина определённо будет одним из главных претендентов на титул, однако в сетке много игроков из топ-10, которые также будут стремиться завоевать трофей. Элина часто доказывала, что является одним из самых сложных соперников в туре. Мы желаем ей удачи", — сказал директор турнира Салах Талак.