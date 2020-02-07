  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Теннис
  4. Эшли Барти снялась с турнира в Дубае, Свитолиной дали уайлд-кард
В тренде
Теннис
Теннис

Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Эшли Барти снялась с турнира в Дубае, Свитолиной дали уайлд-кард

Теннис
(1 голосов)

Украинка неоднократно доказывала, что является одним из самых сложных соперников в туре

Эшли Барти снялась с турнира в Дубае, Свитолиной дали уайлд-кард
Новина українською

Первая ракетка мира, австралийская теннисистка Эшли Барти снялась с турнира в Дубае, который стартует 17 февраля.

"К сожалению, я вынуждена сняться с турнира в Дубае из-за травмы правой ноги. Желаю всего лучшего игрокам и турниру. С нетерпением жду возможности вскоре вернуться в Дубай", — приводит слова Барти The National.

Организаторы турнира приняли решение предоставить уайлд-кард украинке Элине Свитолиной.

"Элина Свитолина определённо будет одним из главных претендентов на титул, однако в сетке много игроков из топ-10, которые также будут стремиться завоевать трофей. Элина часто доказывала, что является одним из самых сложных соперников в туре. Мы желаем ей удачи", — сказал директор турнира Салах Талак.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Элина Свитолина Эшли Барти
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 1000 грн Играть
3 3000 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...