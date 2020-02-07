Федерер: Когда я помогаю одним, меня начинают критиковать за то, что не помог другим

20-кратный победитель турниров "Большого шлема" швейцарец Роджер Федерер отреагировал на обвинения активистов по борьбе с глобальным потеплением. Они запустили акцию Rogerwakeupnow ("Роджер, проснись сейчас же"), выражая недовольство тем, что Федерер является послом банка Credit Suisse. Экологические активисты обвиняют банк в том, что он активно инвестирует в разработку полезных ископаемых, тем самым способствуя причинению вреда окружающей среде.

К акции, в частности, присоединилась шведская школьница Грета Тунберг, прославившаяся выступлениями в защиту экологии.

"Когда я помогаю одним, меня начинают критиковать за то, что я не делаю этого по отношению к другим. Я дошёл до этапа, когда нужно тщательно обдумывать всё, что я делаю. Но мне также нужно проще относиться к критике. Я не могу быть везде, не могу делать всё. Я также являюсь отцом и теннисистом.

Я понимаю, что могу делать важные вещи, взять микрофон и обратиться по какому-то поводу. Но всё время делать это не могу. Важно делать правильные вещи в правильное время и чтобы твой посыл верно поняли. Знаю, что могу сделать что-то благодаря своей популярности. Для других, для планеты, для животных. Очень важно, что в последнее время мы задумались о коллективном сознании", — цитирует Федерера Tages Anzeiger.