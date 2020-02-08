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Очередной рекорд: Надаль и Федерер на пару собрали наибольшее количество зрителей в истории
Эти ребята умеют заинтересовать публику
Испанский теннисист, вторая ракетка планеты Рафаэль Надаль и швейцарец, номер три мирового рейтинга Роджер Федерер устроили благотворительный матч в Кейптауне (ЮАР). Этот поединок собрал на благие цели около 3 миллионов долларов.
Однако не деньгами едиными он запомнился болельщикам. На матче присутствовали почти 52 тысячи зрителей и эта цифра стала новым мировым рекордом. До этого он принадлежал паре Федерер - Зверев, которые в ноябре 2019 собрали 42,5 тыс. людей в Мехико.
Отметим, что на матче присутствовал один из богатейших людей в мире Билл Гейтс.