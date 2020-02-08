Отец Джоковича: Мы, сербы, древняя европейская нация и нам нечего стыдиться

Отец сербского теннисиста Новака Джоковича (АТР №1) Срджан Джокович рассказал о последних выступлениях своего сына и о конфликтной ситуации с Рафаэлем Надалем.

Об итогах Открытого чемпионата Австралии

"Никто не подводит итоги, пока не сыгран Открытый чемпионат США. Только в середине сентября будут сформированы какие-то впечатления. Впереди еще 3 турнира Большого Шлема и когда Новак их выиграет, а они их выиграет, то мы сядем и проанализируем все".

О переживаниях в финале Australian Open

"Мне было очень тяжело смотреть этот матч вживую. Но я знаю, кто у меня есть: у меня есть лучший сын и лучший спортсмен в мире. Когда это важно, он показывает, насколько он лучше других. Так произошло и в этот раз. Всегда очень тяжело смотреть матчи, я ели их переношу, поэтому стараюсь свести это время к минимуму. Когда у вас, молодые люди, будут дети, вы поймете, что я имею в виду. Мои дети - прекрасные во всех смыслах, они превзошли меня уже давно и это мой самый большой успех".

Об комментарии Рафаэля Надаля на ATP Cup

"С Новаком такое происходит постоянно по всему миру и он не жалуется. В Сиднее наши потрясающие игроки выиграли Чемпионат мира, здесь было много наших болельщиков. Надаль, например, не смог справиться с тем, что зрители болели за Новака, а Новак проходит через это уже 15 лет и никогда не жалуется. Так что, будь мужчиной, будь спортсменом и воздай по заслугам сопернику. В Мадриде, Лондоне и Нью-Йорке Новак показывает этому богатому западному миру, который думает, что он лучше нас, что это не так, что мы все равны, что мы, сербы, - древняя европейская нация и нам нечего стыдиться".

О рекорд на турнирах Большого Шлема

"В этом году Новак сравнится по количеству титулов с Федерером, когда выигрывает все оставшиеся 3 турнира Большого Шлема. Я также думаю, что 6 или 7 октября он повторит и его рекорд по неделям на первой строчке рейтинга. Это все, что осталось. Между тем он выигрывает еще и Олимпийские игры. Так что, мы можем планировать следующее интервью не ранее июня после Ролан Гаррос, затем не ранеее июля после Уимблдона и нк ранкк сентября после US Open".