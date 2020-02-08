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Сборная Украины на тренировке перед матчем с Эстонией. Видео
Матч уже начался
Вашему вниманию видео с тренировки женской сборной Украины перед матчем за выход в плей-офф Кубка Федераций против команды Эстонии:
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