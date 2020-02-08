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Сборная Украины на тренировке перед матчем с Эстонией. Видео

Теннис
(1 голосов)

Матч уже начался

Сборная Украины на тренировке перед матчем с Эстонией. Видео
UA-Футбол
Новина українською

Вашему вниманию видео с тренировки женской сборной Украины перед матчем за выход в плей-офф Кубка Федераций против команды Эстонии:

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В статье: Кубок Федерации Женская сборная Украины по теннису
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