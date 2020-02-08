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Свитолина проигрывает Контавейт во втором матче командного противостояния

Теннис
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Судьбу выхода в плей-офф решит парная встреча

Свитолина проигрывает Контавейт во втором матче командного противостояния
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Украинская теннисистка Элина Свитолина (WTA №4) проигрывает эстонке Аннет Контавейт (WTA №22) во втором матче командного противостояния в рамках проведения Кубка Федераций.

Наша теннисистка уступила сопернице в трехсетовом поединке со счетом 3-6; 7-6; 6-2.

Кубок Федераций. Женщины

Эстония - Украина (1-1)

Анет Контавейт (WTA №22) - Элина Свитолина (WTA №4) (2-1)

Елена Малыгина (WTA №553) - Даяна Ястремская (WTA №26) (0-2)

После победы Ястремской и поражения Свитолиной судьбу попадания нашей команды в плей-офф решит парная встреча. Ее участницы пока не известны.

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В статье: Элина Свитолина Кубок Федерации Анетт Контавейт
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