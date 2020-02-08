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Ястремская и Костюк решат судьбу сборной Украины на Кубке Федерации

Теннис
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Пожелаем удачи

Ястремская и Костюк решат судьбу сборной Украины на Кубке Федерации
UA-Футбол
Новина українською

После поражения Элины Свитолиной эстонке Аннет Конавейт в противостоянии сборных на Кубке Федерации установился счет 1-1.

Теперь все решит парный матч. За нашу команду тренеры решили поставить Даяну Ястремскую и Марту Костюк. У эстонок сыграют Аннет Контавейт и Елена Малыгина.

Матч начнется через в 17:10 по Киеву.

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В статье: Марта Костюк Даяна Ястремская Кубок Федерации
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