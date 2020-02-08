Ястремская и Костюк решат судьбу сборной Украины на Кубке Федерации

После поражения Элины Свитолиной эстонке Аннет Конавейт в противостоянии сборных на Кубке Федерации установился счет 1-1.

Теперь все решит парный матч. За нашу команду тренеры решили поставить Даяну Ястремскую и Марту Костюк. У эстонок сыграют Аннет Контавейт и Елена Малыгина.

Матч начнется через в 17:10 по Киеву.