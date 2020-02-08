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Даяна Ястремская и Марта Костюк без особых проблем выводят Украину в плей-офф Кубка Федерации
Украинки сильнее эстонок
Украинские теннисистки Даяна Ястремская (WTA №26) и Марта Костюк (WTA №167) в решающем матче Кубка Федерации побеждают эстонскую пару Аннет Контавейт (WTA №22) и Елену Малыгину (WTA №553).
Счет матча 2-0 (6-2; 6-0) в пользу украинской пары.
Таким образом, наши спортсменки вышли в плей-офф Кубка Федерации и в апреле будут бороться за путевку в квалификацию Fed Cup Finals-2021.
Кубок Федераций. Женщины
Эстония - Украина (1-2)
Аннет Контавейт (WTA №22) - Элина Свитолина (WTA №4) (2-1)
Елена Малыгина (WTA №553) - Даяна Ястремская (WTA №26) (0-2)
Анет Контавейт / Елена Малыгина - Даяна Ястремская / Марта Костюк (0-2)