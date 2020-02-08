Даяна Ястремская и Марта Костюк без особых проблем выводят Украину в плей-офф Кубка Федерации

Украинские теннисистки Даяна Ястремская (WTA №26) и Марта Костюк (WTA №167) в решающем матче Кубка Федерации побеждают эстонскую пару Аннет Контавейт (WTA №22) и Елену Малыгину (WTA №553).

Счет матча 2-0 (6-2; 6-0) в пользу украинской пары.

Таким образом, наши спортсменки вышли в плей-офф Кубка Федерации и в апреле будут бороться за путевку в квалификацию Fed Cup Finals-2021.

Кубок Федераций. Женщины

Эстония - Украина (1-2)

Аннет Контавейт (WTA №22) - Элина Свитолина (WTA №4) (2-1)

Елена Малыгина (WTA №553) - Даяна Ястремская (WTA №26) (0-2)