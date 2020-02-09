Украина прошла в плей-офф Кубка Федерации. Что дальше?

Сборная Украины с Михаилом Филимой в качестве капитана и Элиной Свитолиной в статусе топ-игрока и первой ракетки страны в столице Эстонии выиграла зональные соревнования Кубка Федерации и на шаг приблизилась к элитном дивизиону.

Как сыграли в Таллине?

Групповая стадия

Важно отметить, что на групповом этапе Украина имела колоссальное превосходство в классе над Болгарией и Хорватией. Даже без помощи Элины Свитолиной и Даяны Ястремской (а в заявке команды также были Леся Цуренко, Катарина Завацкая и Марта Костюк) можно было спокойно выигрывать оба матча и выходить из группы, ведь первым номером Болгарии была лишь 143-я ракетка мира Виктория Томова, а у хорваток функции лидера на себя была вынуждена взять №234 мирового рейтинга Яна Фетт.

Филима не стал рисковать и в одиночных поединках задействовал только Свитолину и Ястремскую. Топ-теннисистки страны ожидаемо принесли команде максимальные четыре очка, но только один матч из четырех прошел при тотальном превосходстве Украины.

Ястремская стартовала в Кубке Федерации с разгромной победы над вторым номером сборной Болгарии Изабеллой Шиниковой (6:2, 6:1). Четыре брейка и ни одного проигранного гейма на своей подаче – матч продолжался лишь 51 минуту.

А вот у Свитолиной в Таллине проблемы начались с первого же матча. В противостоянии с Викторией Томовой Элина только каким-то чудом избежала поражения в первом сете, отыгравшись на тайбрейке со счета 0:5. Во второй партии украинка на два брейка Томовой ответила четырьмя результативными геймами на приеме – 7:6, 6:3.

С Хорватией буксовать начала и Ястремская. В матче с 300-й ракеткой мира Леа Бошкович Даяна сыграла явно гораздо ниже своих возможностей, но при этом все же выиграла в двух сетах с двумя поздними брейками в 10-х геймах (6:4, 6:4).

Свитолина в матче с Яной Фетт была вынуждена задержаться на корте на максимальные три сета (6:3, 3:6, 6:1), причем на старте решающей партии хорватка повела с брейком, но Элина вовремя пришла в себя и рывком 6:0 закрыла все вопросы о проходе Украины в плей-офф.

Что сказать о парных матчах? Болгарии Леся Цуренко и Катарина Завацкая отдали лишь 3 гейма (6:2, 6:1), а с Хорватией Филима проверил пару Костюк-Завацкая (6:4, 6:3). Что интересно, решающий парный матч плей-офф капитан «сине-желтых» не доверил ни одному из уже проверенных дуэтов.

Плей-офф

Ястремская в первом матче плей-офф Кубка Федерации против Эстонии ожидаемо легко разбила 553-ю ракетку мира Елену Малыгину (6:3, 6:1). Одесситка организовала пять брейков и однажды не смогла защитить свою подачу – в общем, силы были явно неравны, и Ястремская лишь сделала то, что и должна была.

Как не печально признавать, но поражение Свитолиной в матче с 22-й ракеткой мира Анетт Контавейт читалось. Элина сейчас очень далека от своей лучшей формы, в то время как Контавейт всего несколько дней назад играла с Симоной Халеп в четвертьфинале Australian Open. Тем не менее, первая ракетка Украины без боя корт не покинула, проиграв в трех упорных сетах (3:6, 7:6, 2:6).

Так Украина внезапно оказалась всего в одной неудаче от грандиозного провала. К счастью, у Эстонии не нашлось конкурентной пары, и даже несыгранный дуэт Марты Костюк и Даяны Ястремской с легкостью разбил Контавейт и Малыгину (6:2, 6:0). Шесть брейков – и Украина не без приключений решила задачу по выходу в плей-офф Кубка Федерации.

А что же дальше?

После результативного выезда в Таллин золотое поколение украинского тенниса в следующий раз соберется в апреле, а на кону будет стоять путевка в квалификацию элитной группы Кубка Федерации на 2021 год.

Уровень оппозиции в апрельском матче конечно же будет более серьезным – украинкам может достаться Румыния с Симоной Халеп, Япония с Наоми Осакой или Канада с Бьянкой Андрееску и Эжени Бушар. Полный список потенциальных соперников Украины определится после завершения всех матчей квалификации.

Безусловно, далеко не все топ-игроки в разгар грунтового сезона согласятся выступить за национальную сборную, но у Украины таких проблем быть не должно. Элина Свитолина уже дала предварительное согласие на участие в Кубке Федерации и выразила надежду, что матч будет домашним.

На это рассчитывают и все украинские болельщики, ведь в последний раз вживую национальную команду мы видели в феврале 2017 года, когда Украина в Харькове обыграла Австралию с будущей первой ракеткой мира Эшли Барти.

По своему кадровому потенциалу Украина как минимум не уступает, а порой и превосходит многих участников главной группы Кубка Федерации. Наше место в элитном дивизионе, и хочется верить, что первый шаг к этой цели будет сделан уже в этом году.