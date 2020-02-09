Ольга Савчук о матче Свитолиной: Элина сделала все, что могла, но эстонка была в огне

Менеджер сборной Украины по теннису Ольга Савчук поделилась впечатлениями от матчей Кубка Федерациии и результатов украинских теннисисток. Ее слова приводит Sport.ua:

- Первые два матча выиграли достаточно легко. Предполагали, что будет сложный матч с Контавейт, которая находится сейчас в отличной форме. Элина сделала все, что могла, но эстонка была в огне. Думаю, что сегодня наши фанаты и простые зрители видели зарождение новой пары. Честно говоря, я была в шоке.

- Волновались перед решающим матчем за финальный результат?

- Открою небольшую тайну: мы с капитаном заранее думали, что по данному составу это наша самая сильная парная комбинация. Но мы ее специально не оглашали. Возможно, даже сами девушки не были уверены в таком варианте. Но теперь все увидели, на что они способны.

- Были опасения, что Марта и Даяна, как два ярко выраженных лидера, могут не найти общего языка на корте?

- Для Кубка Федерации это то, что нужно. Как правило, на таких соревнованиях присутствует большая ответственность за то, что играешь за страну. Все из-за этого сильно переживают. Мне кажется, что Ястремская и Костюк - два лидера на корте. Им абсолютно все равно, с кем и как они играют. В данном случае, в итоге это сказывается положительно.

- В дальнейшем будем играть такой парой, или понадобится помощь сестер Киченок?

- Это будет зависеть от того, кто в какой форме будет подходить к следующим соревнованиям. Капитан будет со всеми разговаривать и принимать окончательное решение. Главное, чтобы все обошлось без травм.

- Сестры Киченок не обиделся, что их позвали в сборную на эти матчи?

- У нас такого нет. Кто сейчас лучше готов, кто нужен команде, - тот и играет. Надя с Людой последние годы играли все матчи, у нас постоянно идет ротация состава. Также мы примем во внимание соперниц и покрытия. Очень радует, что сейчас у нас человек десять играет на самом высоком уровне и претендует на попадание в сборную Украины. Это позволяет играть командой.

- Кстати, мы видим, как в других команд приезжает четыре теннисистки, а играет и того меньше.

- И у нас такое было, но теперь молодежь подтянулась, поэтому я надеюсь, что у нас таких проблем не будет, - сказала Савчук.

Напомним, что ранее комментариями поделилась Элина Свитолина.