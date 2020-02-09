Роттердам. Сергей Стаховский уступает в финале квалификации

Украинский теннисист Сергей Стаховский (АТР №153) в финале квалификации турнира в Роттердаме уступает немцу Филиппу Кольшрайберу (АТР №80) и покидает соревнования.

Счет матча 6-2; 6-2 в пользу соперника украинца. Теннисисты сыграли 1 час 5 минут, за которые Стаховскому удалось заработать, но не реализовать один брейк.

Счет очных встреч между спортсменами теперь 3-1 в пользу Филиппа.

Напомним, что ранее Ольга Савчук поделилась впечатлениями от Кубка Федерации.