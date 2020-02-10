Свитолина устроила фотосессию на крыше ресторана в Таиланде

На этой неделе Элина Свитолина выступит на турнире WTA International в Хуахине. Пока же четвертая ракетка мира отдыхает после матчей Кубка Федерации и участвует в различных медиа-проектах.

Так, украинка поделилась своей фотосессией на крыше бара «SkyBar», который находится на 27 этаже отеля «Hilton Hua Hin». Конечно же, не обошлось и без теннисной ракетки.

Элина Свитолина в статусе лидера посева в Хуахине стартует матчем с теннисисткой из Нидерландов Бибиане Схофс.