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Свитолина устроила фотосессию на крыше ресторана в Таиланде

Теннис
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Первая ракетка Украины совмещает приятное с полезным.

Свитолина устроила фотосессию на крыше ресторана в Таиланде
Новина українською

На этой неделе Элина Свитолина выступит на турнире WTA International в Хуахине. Пока же четвертая ракетка мира отдыхает после матчей Кубка Федерации и участвует в различных медиа-проектах.

Так, украинка поделилась своей фотосессией на крыше бара «SkyBar», который находится на 27 этаже отеля «Hilton Hua Hin». Конечно же, не обошлось и без теннисной ракетки.

Элина Свитолина в статусе лидера посева в Хуахине стартует матчем с теннисисткой из Нидерландов Бибиане Схофс.

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В статье: Элина Свитолина
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