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Свитолина устроила фотосессию на крыше ресторана в Таиланде
Первая ракетка Украины совмещает приятное с полезным.
На этой неделе Элина Свитолина выступит на турнире WTA International в Хуахине. Пока же четвертая ракетка мира отдыхает после матчей Кубка Федерации и участвует в различных медиа-проектах.
Так, украинка поделилась своей фотосессией на крыше бара «SkyBar», который находится на 27 этаже отеля «Hilton Hua Hin». Конечно же, не обошлось и без теннисной ракетки.
Элина Свитолина в статусе лидера посева в Хуахине стартует матчем с теннисисткой из Нидерландов Бибиане Схофс.
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