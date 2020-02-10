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Свитолина поздравила Монфиса с очередным титулом

Теннис
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Элина рада за своего парня.

Свитолина поздравила Монфиса с очередным титулом
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Пока Элина Свитолина помогала Украине добыть путевку в плей-офф Кубка Федерации, ее бойфренд Гаэль Монфис выиграл домашний турнир в Монпелье, обыграв в финале канадца Вашека Поспишила (7:5, 6:3).

Таким образом, Монфис в 16-м сезоне подряд дошел до финала на турнире АТР. Подобным среди действующих теннисистов может похвастаться только 20-кратный победитель турниров Большого шлема Роджер Федерер.

У Свитолиной пока нет возможности лично поздравить Монфиса со вчерашним успехом, но соцсети еще никто не отменял.

"Мой чемпион", - написала украинка в Instagram.

Свитолина поздравила Монфиса с очередным титулом - изображение 1

Ответить Монфису своим успехом Свитолина попробует на этой неделе на турнире WTA International в Хуахине.

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В статье: Элина Свитолина Гаэль Монфис
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