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Кенин признана теннисисткой месяца в WTA-туре

Теннис
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Женская теннисная ассоциация подвела итоги января.

Кенин признана теннисисткой месяца в WTA-туре
Новина українською

В главной номинации месяца безоговорочную победу одержала 21-летняя американка София Кенин, которая на Australian Open сенсационно впервые в карьере выиграла турнир Большого шлема. Громкий успех в Мельбурне позволил Кенин совершить скачок на 7-ю позицию в мировом рейтинге и стать первой ракеткой США.

На «Прорыв месяца» претендовала украинка Даяна Ястремская, но пользователи официального сайта WTA отдали предпочтение Онс Жабер. Теннисистка из Туниса на Открытом чемпионате Австралии завершила карьеру Каролин Возняцки и дошла до четвертьфинала.

Лучшей парой месяца по версии WTA стали чемпионки Australian Open Кристина Младенович и Тимея Бабош.

Наконец, автором лучшего удара месяца стала экс-первая ракетка мира Каролин Возняцки:

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В статье: София Кенин WTA
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