Марченко во Франции выиграл первый матч в 2020 году

В первом раунде хардового челленджера с призовым фондом €46,600 Илья Марченко за 62 минуты разобрался с немцем Матсом Мораингом (6:3, 6:4).

Теннисист из Донецка в каждом сете сделал по одному брейку, а в геймах на своей подаче не допустил ни одного критического момента.

Развить свой сегодняшний успех Марченко попробует в матче с 5-й ракеткой турнира Кантеном Алисом, который в рейтинге АТР стоит на 203-й строке. По личным встречам украинец ведет со счетом 1:0.

Ранее UA-Футбол сообщал, что Ангелина Калинина из-за травмы снялась с финала крупного турнира.