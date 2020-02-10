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Марченко во Франции выиграл первый матч в 2020 году

Теннис
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Вторая ракетка Украины выступает в Шербуре.

Марченко во Франции выиграл первый матч в 2020 году
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В первом раунде хардового челленджера с призовым фондом €46,600 Илья Марченко за 62 минуты разобрался с немцем Матсом Мораингом (6:3, 6:4).

Теннисист из Донецка в каждом сете сделал по одному брейку, а в геймах на своей подаче не допустил ни одного критического момента.

Развить свой сегодняшний успех Марченко попробует в матче с 5-й ракеткой турнира Кантеном Алисом, который в рейтинге АТР стоит на 203-й строке. По личным встречам украинец ведет со счетом 1:0.

Ранее UA-Футбол сообщал, что Ангелина Калинина из-за травмы снялась с финала крупного турнира.

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В статье: Илья Марченко
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