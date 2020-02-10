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Монфис: Моя главная цель – попасть в топ-5 рейтинга

Теннис
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Сейчас теннисист на пятой строчке рейтинга

Монфис: Моя главная цель – попасть в топ-5 рейтинга
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Французский теннисист Гаэль Монфис прокомментировал третью в карьере победу на турнире в Монпелье (Франция). Вчера, 9 февраля, Монфис сразился в финале турнира с канадцем Вашеком Поспишилом и одержал победу со счётом 7:5, 6:3.

"Я счастлив снова победить во Франции. Это третья победа здесь и, надеюсь, не последняя. Это была отличная неделя, я доволен своим выступлением. Моя главная цель – попасть в топ-5 рейтинга. Это большая возможность, именно по этой причине я каждый день просыпаюсь и иду тренироваться. Но я буду доволен, даже если завершу сезон в топ-10, такого результата тоже очень тяжело достичь", – цитирует Монфиса Tennis 365.

В обновлённом сегодня, 10 февраля, рейтинге ATP Гаэль Монфис удержал девятую строчку.

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В статье: Гаэль Монфис
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