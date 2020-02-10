Первую ракетку мира в парном разряде оправдали по обвинению в употреблении допинга

Первая ракетка мира в парном разряде Роберт Фара, который в январе был временно отстранен из-за положительной допинг-пробы и пропустил Australian Open, был оправдан ITF и сможет вернуться к участию в соревнованиях.

"Был рассмотрен отчет Фара о том, как болденон попал в его организм, и установлено, что в этом нет его вины или халатности", – говорится в заявлении ITF.

Фара удалось доказать, что он принял вещество, съев колумбийскую говядину, поскольку в этой стране стероиды часто используются при выращивании скота.

Сообщается, что колумбиец может сыграть первый матч уже на следующей неделе на турнире в Рио.