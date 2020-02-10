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Цуренко, Костюк и Снигур узнали своих соперниц на турнире ITF в Катаре

Теннис
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Турнир пройдет с 10 по 16 февраля

Цуренко, Костюк и Снигур узнали своих соперниц на турнире ITF в Катаре
Новина українською

Три украинские теннисистки сыграют в основной сетке соревнований в Египте.

Леся Цуренко получила wild card и посеяна под четвёртым номером. В первом круге украинка встретится с ещё одной обладательницей wild card - Ламис Альхуссейн Абдель-Азиз из Египта.

Марта Костюк в стартовом матче сыграет против третьей ракетки турнира - румынки Ирины-Камелии Бегу, а Дарья Снигур своё выступление в Каире начнёт матчем с лидером посева - нидерландкой Аранчей Рус.

В парном разряде выступят Цуренко и Костюк, которые на старте встретятся с первыми сеяными Ларой Арруабарреной и Ириной-Камелией Бегу, а также Анастасия Шошина вместе с Паулой Каня. В первом круге украинско-польская пара сыграет против итальянок Элизабетты Коччаретто и Мартины Тревисан.

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В статье: Леся Цуренко Марта Костюк Дарья Снигур
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