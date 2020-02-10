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Илья Марченко мог завершить карьеру из-за травмы
Теннисист ощущал болевые ощущения
Украинский теннисист Илья Марченко рассказал, что год назад размышлял о завершении карьеры.
- Какие твои цели сейчас?
- Говорят, что лучше не говорить о своих целях вслух. Поэтому, как я уже говорил, если этот год я закончу в пределах 100-150, это было бы хорошо. Но прежде всего мне нужно играть сезон так, чтобы я не травмировался. Это одна из основных целей. Потому что, например, год назад были мысли, что нужно заканчивать, потому что плечо болело целый год и состояние никак не улучшалось. Очень трудно с болями в плечах играть в теннис.
- Сейчас все нормально?
- Какие-то болевые ощущения я испытываю всегда. Это после любой крупной травмы никуда не уходит. Где-то лучше, где-то хуже. Но если оно будет в таком состоянии как сейчас, то будет очень хорошо.
- Сталкивался ли ты с ситуациями, когда тебе предлагали сдать матч и сыграть на результат, гейм?
- В Инстаграм такое регулярно приходит. Но я не считаю это предложениями. Когда-то давно, когда я еще начинал карьеру и какие-то намеки были, я просто сказал, что я человека сдам, если еще раз с таким вопросом подойдет. И все, мне больше никто никогда не предлагал, не считая инстаграм-ставочникив-профессионалов.
- Тройка самых красивых теннисисток по версии Марченко?
- Я наших должен назвать? Как говорится, Свитолина, Цуренко, Ястремская.